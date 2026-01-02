《紅白》史上最冷場！aespa 登台主持群「斷訊」 綾瀨遙無聲抗議原因曝

娛樂中心／程正邦報導

2025 年底的《第 76 屆 NHK 紅白歌唱大賽》雖已落下帷幕，但節目中的意外插曲仍持續在社群平台發酵。除了流程安排被指混亂外，南韓頂流女團 aespa 表演結束後的「死寂 5 秒」更成了全場焦點。由於兩位重量級主持人有吉弘行與綾瀨遙皆出身廣島，面對曾陷入「原爆蕈狀雲」爭議的 aespa，兩人的沉默被大批日本網友解讀為是一場立場鮮明的無聲抗議。

aespa成員WINTER剪去一頭長髮，變成短髮。（圖／翻攝自NHK MUSIC）

舞台熱、主持冷：鏡頭回傳後的詭異沉默

當晚，aespa 以俐落的舞姿完成演出，現場氣氛在表演結束時仍相當高昂。然而，當畫面切回主持區時，原本應負責串場的有吉弘行與綾瀨遙卻雙雙對著鏡頭不發一語，表情嚴肅，空氣瞬間凝結。最終僅靠一旁的 NHK 主播鈴木奈穗子尷尬接話，才勉強化解冰冷氛圍。

這段長達數秒的空窗期隨即引爆熱議，網友紛紛推測這並非單純的流程失誤，而是針對該團成員過往言論的集體冷處理。

禍根埋下：Ningning 的「蕈狀雲檯燈」爭議

廣島出身的主持人有吉弘行與綾瀨遙對aespa的演出表持沉默。（圖／翻攝自紅白歌合戰官方X）

這場冷場事件的導火線，被指向 aespa 中國籍成員 Ningning（寧寧）。Ningning 先前曾在社群平台分享一張檯燈照片，因其造型與廣島原爆時產生的「原子彈蕈狀雲」極度神似，瞬間引爆日本民眾的怒火。

巧合的是，Ningning 在《紅白》前夕以感冒流感為由宣布缺席，最終 aespa 僅以「3 缺 1」陣容登台。雖然當事人缺席，但該事件早已觸動日本大眾對原爆歷史的敏感神經。

aespa中國籍成員寧寧貼出一盞燈具被日本網友質疑隱射「原子彈爆炸畫面」（圖／翻攝自 X）

廣島出身的堅持？主持群身分引揣測

外界解讀，有吉弘行與綾瀨遙的沉默具有高度象徵意義。因為兩人均是廣島人，綾瀨遙過去更曾多次參與原子彈相關紀錄片的配音工作，對這段歷史展現出深厚的個人情感與尊重。

在日本，原爆歷史是不可觸碰的底線。當涉及此爭議的藝人出現在國民級節目，出身廣島的主持人選擇不予讚美、不予評論，被視為一種「溫柔但堅定」的抗議手段。

aespa登上年底指標性舞台《NHK紅白歌唱大賽》，卻因過往一則社群貼文再度掀起爭議。（圖／翻攝自aespa IG）

中日情勢緊張 演藝圈也難逃紅線

除了原爆爭議，近期中日外交關係趨於緊繃，中國籍成員的背景更讓此事被放大檢視。儘管有部分粉絲為 Ningning 護航，認為檯燈僅是藝術設計，不應過度連結，但在重視歷史情感的日本社會，這類「視覺雷同」的冒犯往往難以在短時間內被消弭。

