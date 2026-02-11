《紅白》幕後大公開！林志穎電力全開收服主播 &TEAM後台狂練習中文暖舉曝光

《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》由主播張寧與顏明儀聯手主持。台視提供

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於16日晚間於臺視登場，除了精彩的舞台演出，豐富有趣的幕後花絮也為年節增添歡樂氛圍，同樣成為除夕夜不可錯過的亮點，《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》由主播張寧與顏明儀聯手主持，張寧分享今年最大的挑戰是訪問人數眾多，一度擔心自己會「臉盲」認錯人，實際訪問後才發現大家都很好認。

主播張寧變身迷妹！被林志穎「小炫風」活力折服

張寧也直言今年讓她印象最深刻的卡司非林志穎莫屬，觀看彩排時便被強勁的舞台魅力折服，實際訪問時更感受到林志穎親切又充滿活力的一面，讓她直呼：「今年一定是個好年！」顏明儀則分享，身為賽車迷的她也直言最期待見到林志穎，在看完彩排後更化身「迷妹」深深陷入小炫風的魅力中，興奮大讚：「是看得目不轉睛的巨星舞台魅力！」

此外，King & Prince與＆TEAM的訪問橋段也讓顏明儀留下深刻印象，兩組國際嘉賓不斷嘗試用中文互動交流，讓現場氣氛相當溫暖。過年期間，適逢張寧父親七十大壽，她透露已經規劃好慶祝活動，除了好好休息外，期盼能與家人一起熱鬧度過這個特別的節日，顏明儀則不忘呼籲親友準時收看《紅白》與幕後花絮，假期除了播報工作以外，也會抽空回到新竹與親友聚餐，更計畫與朋友前往台中體驗卡丁車，把握難得的長假，徹底放鬆身心。

郭于中與陳酈亭搭檔暖場，炒熱小巨蛋現場氣氛。台視提供

&TEAM 追求完美！記者會前拚命苦練「這件事」

今年由謝安負責迎接國際嘉賓King & Prince與&TEAM，謝安分享，記者會前特別分別拜會兩組團體，印象最深刻的是King & Prince爽快答應在現場演出，兩人的自然默契讓當天演出非常順利，也讓她感到驚喜，演出片段曝光後，YouTube留言區湧入大量日本網友留言，直呼「從沒看過這樣的他們。」能讓大家看到藝人不同的一面，讓謝安感到十分榮幸。

而談及&TEAM，謝安透露團員們對細節要求極高，記者會前仍把握空檔練習中文發音，希望把吉祥話說到最完美，展現高度專業與用心，她也表示，主持國際團體記者會最大的挑戰，是在於如何讓藝人在陌生環境中放鬆交流，並讓每位成員都有發揮空間。

謝安擔任King & Prince與&TEAM記者會主持人。台視提供



