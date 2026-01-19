《紅白》第二波卡司出爐！辛龍復出登除夕節目 認心情格外不同

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於31日在台北小巨蛋盛大登場，首波卡司曝光即眾星雲集，引發熱烈討論，本次再加碼公開重量級演出陣容，堪稱近年最強卡司之一。而第二波卡司同樣集結許多實力唱將，不只「樂壇傳奇」比莉睽違三年再登《紅白》陪伴觀眾迎新年，連近期才重返螢光幕前的辛龍也將登台演出。

辛龍與比莉將登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）

比莉表示，「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」過去多以特別來賓身分現身《紅白》的她，今年首度以「參賽者」身分加入分隊競賽，比莉笑說，以前服裝造型顏色隨心所欲變化，這次則將化身為清純的「白色夢幻少女」不僅造型令人期待，還將在《紅白》舞台首度獨家現場演唱新歌，為觀眾帶來驚喜。談到《紅白》與以往跨年或大型演出的最大不同，比莉直言：「只怕沒人敢衝、要拚就來拚！」展現不服輸的舞台氣勢。縱橫樂壇多年的比莉。也用一句話形容自己的舞台魅力，「獨一無二，One and only，百變比莉，Fashion Killa。」

至於辛龍今年也將在《紅白》陪伴觀眾共度新的一年。談到這次演出，他坦言，心情格外不同，「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂，我用我的歌聲，來陪伴大家。」，重回大型舞台不只是演出，更像是一份對觀眾的回應與陪伴。辛龍也替自己訂下明確目標，他表示，從今年開始將穩定推出音樂作品，把每一場舞台表演都做到最好，「每一次的出現，都要把我的執著，變成值得。」一步一腳印地回到熟悉的舞台，是他對音樂、也是對自己的承諾。《紅白》向來是跨世代同台的重要舞台，能與不同世代的藝人一起演出，辛龍感到相當開心，他分享，「可以被不同世代的能量帶動，我會把『穩定、溫暖、正能量』帶給大家。」他也感性地說：「同一個舞台最美的地方，就是不同的表演方式，能給觀眾同樣的感動。」

除了比莉與辛龍外，還有「情歌天后」龍千玉、「台灣歌姬」黃妃，以及選秀節目出道的新生代實力派男團 FEniX、 U:NUS、F.F.O，同時邀來「神曲製造機」八三夭、「R&B 新天王」J.Sheon、「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟）、「重量級音樂教父」蔣三省、「流浪歌王」李炳輝等實力派音樂人同台演出。此外，多位金曲獎得主也將齊聚舞台，包括「台語歌王」蕭煌奇、「三金天王」盧廣仲、「嘻哈創作歌手」呂士軒，以及「台語小王子」許富凱，橫跨世代與曲風，打造最具代表性的音樂盛會。





