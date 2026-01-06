《紅白》首波卡司曝光 「King & Prince」許願迺夜市

「King & Prince」今年首度以團體之姿在海外演出。台視提供



台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》1月31日將在台北小巨蛋登場，今（1╱6）公布首波卡司，包括日本人氣男團「King & Prince」、林志穎、蘇慧倫、「動力火車」、「TRASH」、「告五人」、someshiit山姆、JUD陳泳希、黃偉晉、邱鋒澤、李佳薇、李佳歡、李千娜、顧穎、Karencici、白安、蔡旻佑等陣容，將陪伴觀眾歡度除夕夜。

「King & Prince」去年透過預錄舞台驚喜登場，今年首度以團體之姿在海外演出，永瀬廉直言非常開心，期待能感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人則興奮表示：「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」

此外，「King & Prince」也許願想去逛夜市，去年4月曾來台舉辦見面會的永瀬廉特別推薦小籠包，笑說：「這次想和海人一起吃。」談及對新年的期盼，高橋海人期望以這次《紅白》舞台為起點，進一步拓展自己的表現，2人更不約而同感謝Tiara（粉絲名稱）一路以來的支持，期待在2026年也能與大家一起看到更多嶄新的風景。

另外，林志穎睽違16年重返《紅白》，坦言既熟悉又陌生，「像是新人第1次演出，很期待也很興奮」。迎接新年彤時，他也格外珍惜與家人團聚的時光，「過年最重要的是有家人的陪伴」。也期望在忙碌工作之餘多陪伴小孩，不錯過3個兒子的成長過程，並期待與愛車解鎖更多未曾挑戰的賽道。

林志穎睽違16年重返《紅白》。台視提供

再度登上《紅白》的蘇慧倫露這次會有16位舞者助陣，帶給觀眾耳目一新的感受，她分享：「每到了新的1年，我都會希望有一些新鮮的事情發生。」同時預告今年會帶著新作品與歌迷見面。

今年第4度登《紅白》的「動力火車」這次也將帶來耳熟能詳的歌曲，2人更分享：「我們正在籌備5月的台北演唱會。」行程滿檔之餘，也格外珍惜難得的春節假期，尤秋興表示將把時間留給家人，顏志琳則照例回屏東與家人共度溫馨年假。

同樣連4年登此舞台的「告五人」期望打造出專屬於《紅白》的演出內容，並向觀眾喊話：「敬請期待！」面對即將到來的農曆假期，他們也將放慢腳步，與家人走春出遊，共享美好生活點滴。

李千娜與顧穎母女檔也將透過《紅白》再度合體，李千娜興奮表示：「這次帶著女兒來到小巨蛋，意義很不一樣。希望再1次的合體會令大家感動，也更認識、更喜歡顧穎。」

