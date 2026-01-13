紅眼怪鳥受困玻璃護欄 新北動保處馳援原來是亞洲輝椋鳥

248260113a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市動保處近日接獲新莊區呂姓民眾通報，指稱住家陽台玻璃護欄夾縫處，有一隻羽毛閃爍墨綠光澤、眼睛散發詭異紅光的「怪鳥」受困。這隻鳥因為無法展開翅膀脫身，不斷用嘴喙撞擊玻璃發出聲響，全家人束手無策，只好趕緊求助。八里動物之家動保員抵達現場後，使用專業安全夾具，順利將這隻神祕訪客救出，經辨識確認是都會區常見的外來種「亞洲輝椋鳥」。

呂姓民眾心有餘悸地表示，當時女兒慌張跑進客廳，指著陽台夾縫有一隻紅眼怪鳥，看起來陰森詭異，全家人都不敢靠近。受困的鳥不斷掙扎竄跳，碰撞玻璃的聲音讓一家人既害怕又慌張，只好撥打1999專線請市府派員火速救援。直到動保員說明，大家才知道這隻外型奇特的鳥，其實是早年從國外引進的寵物鳥。

動保員程沛宏指出，這隻亞洲輝椋鳥帶回後經獸醫師檢查，羽翼並未受損且精神狀況良好，也沒有腦震盪跡象。在觀察1日後，確認健康無虞，已將牠帶往野外放生，讓牠重返天空。亞洲輝椋鳥又稱為菲律賓輝椋鳥，體長約17到20公分，特色是擁有一雙如吸血鬼般的鮮紅眼睛。早期因寵物貿易引進台灣，後因棄養或逃逸，導致目前在都會區行道樹與高樓間隨處可見。

新北市動保處呼籲，民眾若在住家附近發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照紀錄，再撥打1959動保專線請求專業人員處理。切勿自行捕捉或強行限制動物行動，以免造成動物二次傷害。動保處強調，相關救援服務24小時不打烊，負責提供受傷動物醫療照護與收容，致力於打造新北成為友善動物的城市。

為了維護生態平衡與動物福利，動保處提醒市民，家中若有飼養寵物鳥應妥善照顧，避免因疏忽導致外來種逸散至野外，衝擊本土物種的生存空間。民眾若遇到野生動物誤闖住家，只要保持冷靜並通報專業單位，都能獲得妥善處置。透過全民共同參與，不僅能保護野生動物，也能保障市民的居住生活品質，創造人與自然和諧共存的環境。

照片來源：新北市政府動保處提供

