紅眼怪鳥困民宅護欄 動保處揭真身：外來種亞洲輝椋鳥

受困的亞洲輝椋鳥檢查後無礙，已順利野放。（圖／新北市動保處）

動保員救出受困的亞洲輝椋鳥。（圖／新北市動保處）

新北市動保處日前接獲新莊區民眾通報，指住家陽台1隻羽毛呈現閃亮墨綠光澤、眼睛散發詭異紅光的怪鳥，受困玻璃護欄夾縫內。八里動物之家動保員抵場後，使用安全夾具順利將這隻「紅眼怪鳥」救出，發現是台灣都會區常見外來種「亞洲輝椋鳥」，檢查無礙後已野放。

報案民眾表示，傍晚時女兒發現陽台玻璃護欄夾縫內，有1隻眼睛散發詭異紅光的怪鳥受困，家人都不敢靠近，便撥打1999專線，請動保處派人救援。

動保員到場順利救出「紅眼怪鳥」，經動保員辨識，確認是「亞洲輝椋鳥」。經帶回交由獸醫師檢診，見其羽翼無損、精神狀況良好，觀察後應無撞擊產生腦震盪現象，翌日即帶往野外野放。

動保處表示，亞洲輝椋鳥又名菲律賓輝椋鳥，為椋鳥科雀鳥。體型略小於八哥，體長約17到20公分，眼睛呈現吸血鬼般血紅色；早年是台灣進口寵物鳥，後來因棄養或逃逸，導致野外族群數量大幅增加。在台灣亞洲輝椋鳥主要棲息於都會區，常能看到牠穿梭在行道樹與高樓大廈之間。

動保處呼籲，民眾若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或29596353，由專業人員研判處置，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成動物二度傷害。

