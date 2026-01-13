紅眼怪鳥現身陽台嚇壞住戶 新北動保處救援揭真身為亞洲輝椋鳥

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處近日接獲通報，指新莊區一處民宅陽台玻璃護欄夾縫裡有1隻羽毛呈現閃亮墨綠光澤、眼睛散發詭異紅光的怪鳥，受困無法展翅脫身，嘴喙撞擊玻璃發出叩叩叩響亮聲音，引發住戶驚慌求助。動保人員到場救援後，確認「紅眼怪鳥」為都會區常見外來種「亞洲輝椋鳥」，經檢查無傷後順利野放，虛驚一場。

民眾指出，傍晚時分女兒突然衝進客廳驚慌大喊，指著陽台說有一隻「紅眼怪鳥」卡在護欄縫隙中，不斷掙扎跳動，模樣詭異令人不敢靠近。一家人眼見鳥隻無法自行逃脫，又擔心處理不當造成傷害，立即撥打1999專線請求動保處協助。

新北八里動物之家動保員程沛宏表示，獲報後迅速到場，使用安全夾具小心將鳥隻自夾縫中移出，全程未造成傷害。經辨識，這名「神秘訪客」其實是台灣都會區常見的外來種鳥類亞洲輝椋鳥。鳥隻隨後帶回由獸醫師檢查，確認羽翼完整、精神狀況良好，未出現撞擊導致腦震盪情形，經短暫觀察後，翌日已帶至野外野放，讓牠重返天空。

程沛宏說明，亞洲輝椋鳥又名菲律賓輝椋鳥，體型略小於八哥，體長約17至20公分，最明顯特徵為血紅色眼睛。早年曾作為寵物鳥引進，因棄養或逃逸，逐漸在野外形成族群，現多棲息於都會區，常見於行道樹與高樓間活動。

新北市動保處提醒，民眾若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先拍照記錄並撥打1959動保專線或2959-6353，由專業人員判斷處置，切勿自行捕捉，以免造成動物二度傷害。動保處24小時提供救援服務，盼與市民攜手打造友善動物的新北市。

