紅眼怪鳥闖陽台受困 新北動保處救援揭身分是亞洲輝椋鳥

（記者陳志仁／新北報導）新北市新莊區一戶民宅近日驚見「紅眼怪鳥」受困陽台玻璃護欄，羽毛閃著墨綠光澤、雙眼泛紅，撞擊玻璃發出巨大聲響，嚇壞一家人；新北市政府動物保護防疫處獲報後派員救援，順利將怪鳥救出，經辨識確認為都會區常見外來種「亞洲輝椋鳥」。

圖／亞洲輝椋鳥又名菲律賓輝椋鳥。（新北市政府動物保護防疫處提供）

呂姓民眾表示，當天傍晚女兒突然慌張從陽台衝回客廳，指稱玻璃護欄縫隙中卡著一隻眼睛散發紅光的怪鳥，不僅模樣詭異，還不斷掙扎跳動、以嘴喙猛力撞擊玻璃，發出「叩叩叩」的聲響；讓全家人又害怕又不知所措，只能趕緊撥打市府1999專線請求協助。

八里動物之家動保員到場後，使用安全夾具小心處理，順利將鳥隻自護欄縫隙中移出，過程中未造成任何傷害；動保員初步觀察後，確認該鳥並非罕見怪鳥，而是台灣都會區相當常見的外來種－亞洲輝椋鳥。

新北市動保處動保員程沛宏指出，鳥隻隨後被帶回進行健康檢查，經獸醫師檢診後確認羽翼完整、精神狀況良好，並無撞擊導致腦震盪情形；經短暫觀察後，於翌日帶往野外適當地點野放，讓牠順利重返自然。

動保處說明，亞洲輝椋鳥又稱菲律賓輝椋鳥，體型略小於八哥，體長約17至20公分，最大特徵為鮮紅色眼睛；早年曾作為寵物鳥引進台灣，因棄養或逃逸導致族群擴散，目前多棲息於都會區，常見於行道樹及高樓建築間活動。

動保處處長楊淑方提醒，民眾若發現疑似受困或受傷鳥類，應保持距離避免驚嚇，可先拍照紀錄，並撥打1959動保專線或2959-6353，由專業人員評估處置，切勿自行捕捉，以免造成二度傷害，共同守護動物福利，打造友善動物城市。

