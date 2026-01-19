紅石榴助對抗黃麴毒素！營養師：服抗凝血藥恐增出血風險

紅石榴產季落在每年9月到12月，營養師李婉萍指出，紅石榴對愛吃花生、常外食的台灣人具有特別的「解毒保護力」，但服用抗凝血藥物者須特別注意食用禁忌。

紅石榴對愛吃花生、常外食的台灣人具有特別的「解毒保護力」。（示意圖／Pixabay）

李婉萍表示，紅石榴最值得關注的功效是對抗黃麴毒素。台灣人愛吃花生、堅果，但若儲存不當就可能產生黃麴毒素。根據研究，石榴成分對抗黃麴毒素具有很好的保護作用。

石榴就像是身體裡的「體內清道夫」，李婉萍說明，當毒素想要攻擊細胞特別是肝臟時，石榴中的成分就會幫忙減少細胞發炎、降低毒素對身體產生的壓力，但不能當作藥物來解毒。

李婉萍提到，最新研究焦點是石榴中含有的石榴多醣。她指出，如果說石榴多酚是抗氧化特攻隊，那石榴多醣就是體內的「體質調理師」，是一種優質的活性膳食纖維，能幫助調節免疫系統，讓體質更穩定，同時也具備抗氧化和抗發炎的作用，是石榴營養價值中的「隱藏版」寶藏。

在美容保養方面，李婉萍說明石榴多酚進入人體後會轉化為強效的抗氧化劑鞣花酸，能減少皮膚細胞受到氧化損傷，有助於刺激膠原蛋白生成，維持肌膚彈性與光澤。此外，石榴能有效抑制壞膽固醇氧化預防動脈硬化，而豐富的鉀離子含量能幫助排出多餘的鈉輔助穩定血壓。

根據研究，石榴成分對抗黃麴毒素具有很好的保護作用。（圖／pxhere）

根據衛福部食藥署食品營養成分資料庫，每100公克新鮮石榴含有67大卡熱量、4.6公克膳食纖維。李婉萍建議，一般中型石榴平均一顆約250公克，可食用部分大約100公克，每日攝取2份水果即為石榴2顆。

李婉萍特別提醒3大食用禁忌。首先，石榴只能作為日常營養防護，若懷疑食物有毒素或身體有異狀，請務必尋求專業醫療協助。其次，糖尿病或控血糖者建議直接吃果粒保留纖維，一顆中型石榴約水果一份醣，需控制好份量。最重要的是，服用抗凝血藥物Warfarin者不要喝石榴汁，因為石榴汁可能會增加Warfarin在血液中的藥物濃度，進而增加出血的危險，在考慮大量攝取石榴或石榴汁前，請務必先諮詢主治醫師、藥師與營養師。

