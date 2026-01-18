紅米note15號稱「小金剛」登場 用踢的、揮拳打、泡水裡完好如初

鐵網上掛著四支新上市的紅米note15手機供測試人員直接把球朝手機踢，強調其耐撞擊性能。（攝影／鄭國強）

小米正式推出全新 REDMI Note 15 Series，以全面升級的「小金剛」實力，正面迎戰日常生活中的各種使用挑戰，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 同步搭載 Note 系列最大容量電池，成為兼顧續航與效能的「耐用」最佳拍檔，並透過全新感光元件與 AI Engine 深度運算加持，展現出色的「耐拍」實力。

在機身防護方面亦全面升級，兩款機型皆通過 SGS 整機高強度防護金標五星認證與 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列亦通過 SGS 防震防摔測試，「耐拍、耐用、耐摔、耐水」四大神力一次到位，真正經得起日常生活考驗，讓性能不再只是規格數字，而是每一次操作都能感受到的可靠體驗，打造同級最強、最值得信賴的耐用代表。



廠商把紅米note15手機綁在拳級速度球上，讓測試人員對它揮拳展示耐擊性能。（攝影／鄭國強）

為回饋消費者，即日起至 2 月 9 日止，凡於 1 月 16 日上午 10:30 起購買 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G，可享新機直降新台幣 $1,000 元優惠及 HODA 晶石保護殼乙個，數量有限，送完為止；購買 REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15，則加贈 REDMI Buds 8 Lite，數量有限，送完為止。同場加映多款人氣 AIoT 新品，包括 REDMI Buds 8 Lite、Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5000 15W 以及米家智慧音頻眼鏡，與 REDMI Note 15 Series 一同陪伴用戶走進生活每個時刻，共創智慧生活新想像。

耐拍、耐用全面進化！一支的電量可以支援另一支紅米

REDMI Note 15 Series 共推出四款機型，精準對應多元使用需求，全面升級影像與續航表現。其中 REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 主打全新 2 億畫素超清晰相機，首發搭載1/1.4 吋感光元件，支援 2 倍、4 倍光學級無損變焦與全新 AI Engine，涵蓋 23mm 至 92mm 多焦段拍攝，無論日夜、逆光或複雜場景，皆能精準還原細節。

REDMI Note 15 Pro+ 5G 更支援 100W 極速快充，兩款皆具備反向快充功能，一支沒電另一支可以供電給對方。（攝影／鄭國強）

而 REDMI Note 15 5G 搭載 1.08 億畫素 OIS 超清晰相機，REDMI Note 15 則結合多項 AI 影像功能，讓通勤、旅遊或隨手紀錄都能輕鬆拍出清晰動人畫面。

續航方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 分別配備 6500mAh 與 6580mAh 矽碳負極高效能電池，為 Note 系列最大電量，其中 REDMI Note 15 Pro+ 5G 更支援 100W 極速快充，兩款皆具備反向快充功能。

REDMI Note 15 則結合多項 AI 影像功能，讓通勤、旅遊或隨手紀錄都能輕鬆拍出清晰動人畫面。（攝影／鄭國強）

REDMI Note 15 5G 與 REDMI Note 15 亦提供最高 6000mAh 電量與快速充電支援，從日常通勤到長時間外出皆能安心使用。無論追求旗艦級影像、強勁續航，或高性價比 5G 體驗，REDMI Note 15 Series 都能成為用戶生活中最可靠的全能夥伴。

耐水、耐摔品質到位！TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證

防水耐摔「小金剛」實力在此刻全面展現。REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 具備 IP68 防塵防水等級，並通過 TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證，全系列更搭載 AI 濕手觸控 2.0，即使在雨水、汗水或潮濕環境下操作，仍能維持精準靈敏的觸控表現，不受塵土與水氣影響。

在水中也可以操作這意味著有些人想在夏天游泳的時候用手機取代水下攝影機，其實在一定的深度之內手機就可以拍得很好。（攝影／鄭國強）

耐用性方面，REDMI Note 15 Pro+ 5G 與 REDMI Note 15 Pro 5G 皆通過 SGS 整機高強度防護金標五星認證，具備優異的抗壓、抗摔與抗折能力，並通過最高 2.5 公尺跌落測試。高強度內部結構可有效吸收衝擊，螢幕則採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 強化玻璃，大幅提升耐刮與抗摔表現，成為用戶外出時最可靠的全能夥伴，完整展現小金剛的極致耐用實力。

