行政院提名游盈隆出任中選會主委，各界都認為踏出朝野和解第一步，但比朝野和解更重要的是，紅綠對話與相互理解，為避免兩岸對撞，這是當務之急。

朝野惡鬥與兩岸關係惡化，環環相扣，國民黨幾乎擋住所有府院的法案，自提版本，但府院不執行，憲法法庭則是不顧正當程序，自為裁判。行政權掌握在民進黨手中，國民黨其實無可奈何，與此同時，綠營抹黑抹紅在野的兩岸交流活動，兩岸關係成了朝野惡鬥的祭品。

行政院提名對綠營過激行為不吝批評的游盈隆出任中選會主委，無論綠營真正用意為何，至少有意和解，如果接下來總統府提出的大法官人選可受公評，那在野黨也沒有持續杯葛的理由。

在兩岸對話上，國民黨也可主動伸出橄欖枝，綠媒抹紅藍委參與廈門台協成立33周年活動，明眼人皆知，大陸怎麼可能會利用此活動交付政治任務？國民黨大可不理，反而可以大方地說，立委參與大陸台協活動，是協助海基會關懷台商，傳達政府關心台商。

國民黨的兩岸作為，如果是紅綠對話的觸發劑，民進黨也難以反對，國民黨內可能有人會認為，這樣豈不是幫助民進黨？其一，賴清德總統的任期到2028，只要紅綠無法對話，國民黨作用有限；其二，兩岸惡鬥，則朝野必持續惡鬥，民眾並不樂見。更重要的是，國民黨展現高度帶頭創造兩岸和解，民眾會看在眼裡。

海基會董事長吳豊山即將卸任，替未成的紅綠對話留下些許遺憾，至少證明綠營內仍有人認為紅綠對話無法迴避，繼任者蘇嘉全作用有限，但賴清德至少不是任命台獨色彩濃厚之人，紅綠對話絕非死路。