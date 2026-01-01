（圖／本報系資料照）

中共東部戰區於去年末舉行「正義使命－2025」軍演，不少綠營人士以義和團方式看之，充滿嘲諷與戲謔，不過從軍演所透露不同以往的政治意涵都說明，台灣必須嚴肅面對，不能放棄任何對話的機會。

首先，大陸過往針對性對台軍演，必是針對特定事件，並在事發後隨即舉行。但日相高市早苗是去年11月7日發表台灣有事論，賴清德總統是11月26日提出守護民主台灣方案，美國則是美東時間12月17日公布史上最大筆對台軍售，但大陸直到12月29日才宣布軍演，打破過往慣例，讓外界摸不透。

其二，大陸宣布軍演理由時，強調這是對「外部干涉勢力」的嚴重警告，這是首次以「外部干涉勢力」作為對台軍演理由。因此，大陸官方發布的軍演影片，是中英文同時播出，也是中共軍演第一次。

其三，相比過去都是大陸有關戰區、新華社等宣布後，軍演才開始，但這次東部戰區發布時，共軍已經展開軍演了，如同大陸軍事專家說，這是奇襲式軍演。

其四，大陸軍演前，北韓發射針對日本的遠程巡弋飛彈，俄羅斯則是元旦起，在俄日有主權爭執的北方四島舉行軍演，以俄朝共同牽制日軍，也是對台軍演首次。

其五，大陸軍演舉行時，上海雙城論壇仍有活動，有人說，這是軟的一樣軟，但硬的更硬的兩手策略不變；有人說，代表大陸已經不甩兩岸交流，該怎麼做就怎麼做。

大陸軍演透露的政治訊息不可輕忽，賴清德在元旦談話講了許多施政目標，其實說穿了，2026年，只要兩岸可保和平，甚至紅綠對話，就是最好的政績，中華民國國運自然興旺。