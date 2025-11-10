紅綠燈桿底部套3輪胎怎放的？輪胎行老闆解答：30年救2命

台中洛陽街一處十字路口的紅綠燈桿底部，套了3個輪胎的特殊景象引起關注，一名網友好奇輪胎究竟怎麼放進去的？對此一旁的輪胎行老闆表示，30年前號誌桿尚未安裝紅綠燈時，先請施工人員套入輪胎，為的是增加安全防護，因紅綠燈桿基座的螺絲突出，屬於硬質金屬，若發生車禍擦撞，易造成嚴重傷害，加裝輪胎後，成功保護2名機車騎士，避免重大意外。

原PO近日於臉書社團「路上觀察學院」發文指出，路過台中洛陽街十字路口時注意到紅綠燈桿底部有3個輪胎，好奇「這輪胎究竟是怎麼放進去的？」

廣告 廣告

貼文吸引大量網友關注及討論，對此，一旁的輪胎行老闆解釋，30年前他請施工人員從桿頂套入3個輪胎，再安裝紅綠燈，目就是增加安全防護，因紅綠燈桿基座的螺絲突出，屬於硬質金屬，若不套輪胎，又發生車禍，衝撞易造成嚴重傷害；老闆回憶，過去30年間成功保護過2名機車騎士，使他們僅受輕傷，避免了可能的重大意外。

3個輪胎雖有效防撞，但也引來衛生與整潔的問題，部分民眾會將垃圾丟進輪胎內，增加清理困擾；台中市交通局表示，近期將派員會勘，考慮以反光貼紙或專用防撞護套取代輪胎，兼顧安全與市容整潔。

更多中時新聞網報導

《與惡Ⅱ》神預言薛仕凌閃兵 楊貴媚欣慰他勇敢面對

校事會議有罪推定 立院促修法

NBA》錫安威廉森又掛彩 考驗鵜鶘耐性