紅綠燈耍人！他急停「被親屁股」 下一幕看傻：車內5人全逃跑

一名駕駛昨（3日）行經新竹縣新埔鎮文山路時，因號誌燈無預警轉紅，讓他不得不停下，結果後方一輛自小客車卻突然加速撞上來，從他事後公布的行車紀錄器畫面可見，當兩車發生碰撞後，後車包含駕駛一共5人，全數棄車逃逸，相關畫面在網上曝光令人看傻眼。

原PO遭遇追撞，結果後車車內5人全跑了。（圖／翻攝自臉書社團新埔人，下同）

一名網友近日在網上分享行車紀錄器畫面，事發時間為昨天早上7時左右，當時他行駛在新埔鎮文山路上，過程中遠方一處號誌燈原先不停閃著黃燈，但就在他要經過的時候突然變成紅燈，他見狀馬上就煞車停下，沒想到當他一停下，燈號又馬上轉綠，不禁令他直呼：「這什麼鬼號誌？」

從原PO曝光的行車紀錄器畫面可見，當他煞車的同時，後方一輛自小客車卻突然加速，疑似想橫越內側車道超車，結果兩車就這樣發生擦撞，不過更荒唐的事還在後頭，當後車與前車發生追撞後，車內包含駕駛在內的5人一一下車，然後就這樣逃離現場，等同於棄車逃逸，這樣的行徑同樣令原PO感到不解且驚訝：「人下車就跑了？」

這兩段畫面在網上曝光後，不少網友紛紛留言：「這號誌來的真讓人出意外，行車紀錄器有拍到就好，不是惡意急停就要看警方如何處理交通事故」、「這號誌也是…很莫名其妙」、「一看就知道車上應該是有逃逸外勞」、「所以外勞開車（嗎）」。

