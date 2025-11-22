紅綠解封？陸學者劉國深：兩岸武裝分權下，民共對話門關未上鎖！
涉台重量級學者、廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深21日以視訊形式出席台北一場研討會時表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，台灣人民用力推一下，就可進來了；「一國兩制台灣方案」是大陸方面提出的，台灣方面完全可以提出來討論哪個地方不接受，一起實事求是面對兩岸事務。
文化大學國家發展與中國大陸研究所21日在文化大學大新館舉辦「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，上午開幕式邀請陸委會主委邱垂正致詞，下午邀請廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深、南京大學國際關係學院院長朱鋒透過視訊，分享對岸的觀點。
兩岸應超越統獨？拋出「共同善治」說
劉國深發表題為「當前兩岸關係」論文。他說，兩岸有密切的經貿、文化、民間往來關係，法理連結不可能切斷，經濟連帶也很深。他主張兩岸應有超越統獨的思維，因為依據各自的法律規定都是「統一」狀態，現在存在的是「治權」問題，探討如何共同治理，兩岸的官方和民間四方共同合作治理，達到「善治」。
劉國深指出，兩岸目前處於「武裝分權」的關係，這是相對於「府際合法分權」，是指雙方內戰尚未結束，台北當局是一個依恃一定武裝力量，與大隢分庭抗禮的地區性政權，儘管台北當局有時試圖「以退為進、劃峽而治」，但雙方爭奪中國代表權的性質，並沒有改變。
「一國兩制台灣方案」可以談到哪裡？
對於紅綠對話，劉國深說，大陸方面其實立場是很明確，「我們從來沒有排斥跟民進黨交往（指溝通、交流）」，劉國深說，這個問題在日本被問過，當時只用一句話回應，「我們跟民進黨之間對話的大門是關著，但是沒有上鎖，只要台灣方面用點力氣推一下就可以進來的。」他建議民進黨應當實事求是面對兩岸共同事務。
輔仁大學日文系特聘教授何思慎作為本場次評論人，他他提問，一國兩制台灣方案，最終目的是要落實鄧小平的一國兩制，或者是一國兩制已經不適用台灣？劉國深回應，一國兩制台灣方案，是大陸方面提出的，台灣方面完全可以提出來討論哪個地方不接受、一國是指什麼，不必把自己封閉起來說一國兩制就是矮化。香港模式、澳門模式不等於台灣模式，只是大陸方面提出來內容的一部分是用在香港澳門，對台灣是更加寬鬆。
台灣會變成「亞洲烏克蘭」嗎？
朱鋒發表題為「從特朗普（川普）1.0到特朗普2.0：美國對華戰略競爭政策透視」論文。朱鋒提到，中國大陸很多學者認為台灣、南海、新疆、香港等議題是美國打壓中國的重要戰略；其實目前美國最重要的是對於中國大打科技戰、產業戰、市場戰，目的在壓制中國科技創新、產業競爭，美國最重要的戰略支撐不是地緣衝突議題，科技競爭是其行動重心。
朱鋒直言，中美戰略競爭核心不是台灣、南海等議題，兩個大國的競爭從過去到現在說到底，談的是誰能真正地掌握槍炮、高鐵、技術，掌握者才能夠在大國力量起伏中，真正地占據突出場景最大地位。朱鋒認為，台灣議題對於中美關係來說是「美國人想給中國設計的一個台灣陷阱」，美國強硬派恨不得中國明天就動手，這樣一來，美國可以第一手壓著歐洲、日本、韓國、東南亞、日本像制裁俄羅斯一樣地去制裁中國。
「我們沒有必要過度炒作，也沒有必要過度情緒化」，朱鋒說，中國大陸、台灣都不應該掉進美國人設計的陷阱，如果台灣變成亞洲的烏克蘭，這會是一個巨大災難，在看待台灣議題時，雙方都應主動地後退一點，不要看得太重。他認為，中美對抗性矛盾仍將存在，持續保「鬥而不破」的狀態。
兩岸事務治理 陸學者：大陸沒排斥跟民進黨交往
（中央社記者李雅雯台北21日電）中國大陸涉台學者劉國深今天在一場國際研討會上表示，大陸從來沒有排斥跟民進黨交往，儘管對話大門關起來，但是沒有上鎖，用力推一下可進來；建議一起實事求是面對兩岸事務。
