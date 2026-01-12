紅線惹議 靜宜商圈停車藏陷阱

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路2處車輛停放區突然被畫上紅線，並僅於路面畫上禁止臨時停車的紅色小字引發民怨。對此，建設局12日回應，此地設有地下式消防栓，故依《道路交通安全規則》畫設紅線提醒用路人。（温予菱攝）

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路去年完成人行道與車輛停放區整體規畫，不過有眼尖的民眾發現，位於515號及556-558號的車輛停放區突然被畫上紅線，並僅於路面畫上禁止臨時停車的紅色小字，直言根本是違規陷阱。對此，台中市建設局12日回應，此地設有消防用的地下式消防栓，為避免影響消防救災，故依《道路交通安全規則》畫設紅線提醒用路人。

喧騰一時的靜宜商圈路平專案去年落幕，民眾和學生逐步習慣新設的人行專用道及車輛停放區，但是有民眾近日發現，在北勢東路2處車輛停放區，突然畫上約10公尺禁止臨時停車紅線，且未見明顯立面告示或提前警示，僅以地面紅色小字提醒，實際停車時容易因視線遮蔽而忽略，不慎違規遭開單，直呼根本是陷阱。

對此，有部分民眾將紅線增設矛頭轉向鄰近店家，有店家私下透露，並未提出紅線畫設申請，他們也很擔心被誤會為特定商家影響公共空間配置，呼籲台中市政府相關單位出面說清楚。

建設局回應，市府為建置友善人行環境，人行道設置及改善皆以國土署規範為依據，相關標線均經交通專業委員及交通局審查，有關沙鹿區北勢東路566-5號前車輛停放區內畫設紅線一事，該位置設有消防用的地下式消防栓。

建設局說明，依《道路交通安全規則》第111條第一項第二款規定:「交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防栓、消防車出入口五公尺內不得臨時停車。」為避免影響消防救災，依規畫設紅線以提醒用路人。至於民眾提出交通標示不清楚的問題，建設局強調，標線及標示均依國土署規範設置，故將維持原樣。