紅線違停成路口隱形殺手！機車急煞自摔 警：違停車也有肇責

記者陳佳鈴／台中報導

事故發生的關鍵點在於路旁一輛違規停放在紅線區的小客車。這輛違停車輛不僅佔用車道，更嚴重阻礙了兩位騎士在路口會合時的視線，是該起車禍發生的主因。（圖／翻攝畫面）

台中市日前發生一起驚險機車自摔事故，兩名機車騎士在巷口處因視線受阻，緊急煞車避險，雖未發生碰撞，但其中一名朱姓女騎士卻因此自摔受傷。起初雙方互怪對方有錯，但經警方深入調查，釐清事故關鍵，其實是路邊一輛紅線違停的小客車，嚴重阻礙交通視線，成為這起無碰撞事故的間接肇事元兇。警方藉此案例嚴正呼籲：違規停車對交通的危害極大，切勿心存僥倖，以為沒有直接碰撞就無需擔責。

這起事故發生在台中北屯景賢路近太和六街口，42歲朱姓女騎士當時正沿景賢路行駛，準備接近路口時，右前方突然出現一輛由 35 歲鄧姓女子騎乘的機車，正準備從人行道銜接至車道。

儘管兩名騎士反應迅速，即時踩煞並未發生直接擦撞，但朱女因緊急煞車、受到驚嚇，導致車輛失控自摔倒地。朱女隨後被送醫治療，所幸並無大礙。雙方騎士皆無酒精反應，且一度都認為是對方未注意車前狀況所致。

台中市警察局第五分局交通分隊警員曾家政在調閱行車紀錄器後，案情才豁然開朗。警方發現，事故發生的關鍵點在於路旁一輛違規停放在紅線區的小客車。這輛違停車輛不僅佔用車道，更嚴重阻礙了兩位騎士在路口會合時的視線。小客車的 44 歲劉姓女駕駛事後到案說明時表示，她只是暫停下車買東西，且有開啟警示閃光燈，認為雙方騎士並未撞到她的車，就先行駛離。

警方對此強調，劉女將車輛違規停在紅線區，已明確違反《道路交通管理處罰條例》，依法可處新臺幣 600 元至 1200 元罰鍰。更重要的是，違停行為已與後續發生的自摔事故具備因果關係，構成間接肇事責任。

警員指出，無論有無發生實質碰撞，只要違規行為妨礙了他人的正常行駛或視線，導致後續事故發生，違規停車者仍須依法承擔相關民事及刑事責任。此案為駕駛人提供重要警示：即便是短暫違停，也可能成為交通意外的幫兇，絕不能抱持「沒撞到就沒事」的心態。



