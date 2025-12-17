紅線違停成路口隱形殺手！機車急煞自摔 警：違停車也有肇責
記者陳佳鈴／台中報導
台中市日前發生一起驚險機車自摔事故，兩名機車騎士在巷口處因視線受阻，緊急煞車避險，雖未發生碰撞，但其中一名朱姓女騎士卻因此自摔受傷。起初雙方互怪對方有錯，但經警方深入調查，釐清事故關鍵，其實是路邊一輛紅線違停的小客車，嚴重阻礙交通視線，成為這起無碰撞事故的間接肇事元兇。警方藉此案例嚴正呼籲：違規停車對交通的危害極大，切勿心存僥倖，以為沒有直接碰撞就無需擔責。
這起事故發生在台中北屯景賢路近太和六街口，42歲朱姓女騎士當時正沿景賢路行駛，準備接近路口時，右前方突然出現一輛由 35 歲鄧姓女子騎乘的機車，正準備從人行道銜接至車道。
儘管兩名騎士反應迅速，即時踩煞並未發生直接擦撞，但朱女因緊急煞車、受到驚嚇，導致車輛失控自摔倒地。朱女隨後被送醫治療，所幸並無大礙。雙方騎士皆無酒精反應，且一度都認為是對方未注意車前狀況所致。
台中市警察局第五分局交通分隊警員曾家政在調閱行車紀錄器後，案情才豁然開朗。警方發現，事故發生的關鍵點在於路旁一輛違規停放在紅線區的小客車。這輛違停車輛不僅佔用車道，更嚴重阻礙了兩位騎士在路口會合時的視線。小客車的 44 歲劉姓女駕駛事後到案說明時表示，她只是暫停下車買東西，且有開啟警示閃光燈，認為雙方騎士並未撞到她的車，就先行駛離。
警方對此強調，劉女將車輛違規停在紅線區，已明確違反《道路交通管理處罰條例》，依法可處新臺幣 600 元至 1200 元罰鍰。更重要的是，違停行為已與後續發生的自摔事故具備因果關係，構成間接肇事責任。
警員指出，無論有無發生實質碰撞，只要違規行為妨礙了他人的正常行駛或視線，導致後續事故發生，違規停車者仍須依法承擔相關民事及刑事責任。此案為駕駛人提供重要警示：即便是短暫違停，也可能成為交通意外的幫兇，絕不能抱持「沒撞到就沒事」的心態。
更多三立新聞網報導
冥冥之中！婦遭裝袋棄屍山區2年找嘸 警拜求車城土地公後就尋獲
墾丁22歲男自首2年前勒斃婦棄屍 警拜土地公後尋獲白骨再逮1共犯
每8天得標1工程5年撈2千萬！前信義鄉秘書涉貪定讞 懲戒法院竟判免議
台中矯正協會吳志強接掌新理事長 鎮瀾宮董事長顏清標蒞臨見證
其他人也在看
榮登最無用配備 怠速熄火系統就是雞肋？｜汽車小學堂
什麼是SSS？許多人說這是沒用的東西，原廠有沒有搭載都不重要（重要的是價錢要便宜）。既然無用，為什麼成為原廠裝備？車廠是傻了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
日系大軍吹起反攻號角？大改款 Toyota RAV4 明年 1/13 確認發表上市！
在歷經了電動車浪潮的洗禮、以及國產休旅對手配備戰的夾殺之後，Toyota 總代理和泰汽車於今日釋出震撼彈，確認全新第六代大改款 Toyota RAV4 將於明年（2026年）1 月 13 日，選定在高雄展覽館舉辦盛大的上市發表會。這不僅代表著這款連續多年蟬聯台灣進口休旅銷售冠軍的「神車」即將回歸戰場，更宣示了日系品牌在面對電車與歐系對手夾擊下，準備吹起最強力的反攻號角。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 4
百萬休旅戰！福特砍到8字頭 迎戰豐田RAV4
百萬休旅戰！福特砍到8字頭 迎戰豐田RAV4EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】油電先上、三車型齊發 六代RAV4台灣發表倒數
五代RAV4在台灣市場幾乎清空，接棒主角也正式就位。和泰汽車已確認，第六代TOYOTA RAV4將於明年1月13日在台上市，象徵這款國民休旅正式邁入全新世代。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
Maserati Grecale入門版導入V6引擎 價格維持不變
Maserati長期以來一直以其性能、奢華和激動人心的動力總成塑造品牌形象。因此，當中型休旅Grecale首次推出時，其入門車型配備四缸引擎的選擇，讓部分車迷感到有點不對味。不過，這個情況將在2026年款得到改變。Maserati決定在美國市場的產品線中，徹底淘汰2.0升渦輪增壓四缸Grecale，取而代之的是更符合品牌性能血統的全新動力，強化Grecale作為豪華性能SUV的地位，重新呼應Maserati所代表的義式激情與性能傳承。Maserati決定在美國市場的產品線中，徹底淘汰2.0升渦輪增壓四缸Grecale，基礎車型將由Modena擔當，並且換上V6動力。這次升級的重點，是將Maserati MC20超跑上使用的3.0升雙渦輪V6引擎，經過重新調校後移植到Grecale的入門車型上。雖然在MC20上這顆V6引擎可輸出高達621匹馬力，但為了匹配Grecale的定位，它被降級至385匹馬力。不過，即使經過功率限制，這仍比舊款四缸引擎的296匹或325匹馬力有顯著提升。有趣的是，儘管馬力增加了60匹，Maserati聲稱新款V6基礎版Grecale的百公里加速時間仍與舊款四缸車型Carture 車勢文化 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
新年式 BMW 5 系列 / 5 系列 Touring 299 萬起全新上市！
BMW總代理汎德發表全新年式BMW 5系列Sedan豪華房車以及5系列Touring豪華旅行車，建議售價299萬元起。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
Yamaha Cygnus XR預接單破5千張！勁戰155啟動交車威脅三陽與光陽？
Yamaha勁戰七代話題持續延燒。9月發表的Cygnus XR雖尚未交車，但根據台灣山葉資訊，勁戰155預購量已突破5,000台，而近日官方也表示即將進入交車階段，意味著12月份或許有機會直接壓過同級對手包含SYM Jet SL+ SuperC、Kymco RTS R 165等強敵，預計掀起2025年白牌速克達市場最激烈的戰局。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
PEUGEOT認為方形方向盤是有意義的！全新Polygon 概念車預告下一代 208 超迷你車
法系品牌標緻（Peugeot）天馬行空的設計創意，經常打破設計常規，其來有自，而且作品總是教人驚奇不已，上周我們曾預報標緻將推出一台全新概念車Polygon，今日品牌正式公布Polygon完整的官方照和產品技術資訊，Polygon概念車證明了經標緻經久不衰的法設計國風格，還有出人意表的創新，Polygon裡外採用激進大膽的棱角設計。打開鷗翼式車車門，可以看到 Stellantis集團具代表性的創新設計，方形的方向盤。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高捷黃線主體工程施作 確保工安與交維順暢
[NOWnews今日新聞]隨著高雄捷運黃線建設持續加速，位於澄清路上的Y16車站主體工程於今（16）日開始進行捷運車站壁體挖掘，與混凝土澆築連續壁工程首單元施作，象徵高雄捷運黃線工程已正式邁入主體結構...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 2
福特認賠 停產多款電動車
福特（Ford）宣布策略大轉彎，放棄旗下旗艦F-150純電動皮卡與多款大型電動車，轉而聚焦油電混合車、燃油車與較小型平價...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
電動車不再高不可攀！價格砍破百萬 充電便利成關鍵
美國車關稅即將降價，引發電動車市場新一波變革！特斯拉從美國進口台灣後將享有關稅優惠，市場看好其未來表現。各車廠為搶占市場，紛紛調整售價策略，如和泰車bZ4X小改款降幅達23.4%、現代IONIQ 6入門價不到90萬元，創下台灣電動車史上最低價！專家指出，隨著電動車價格壓低，與燃油車的差距逐漸縮小，充電便利性將成為消費者購車的關鍵考量。電動車市場正從科技炫風走向務實競爭的新時代！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一輛作為獎品的BMW 如今是身價破2千萬的夢幻逸品
在經典車世界裡，稀有從來不是新聞，但能和傳奇車手人生交會的車款，才真正讓收藏家心跳加速。這輛BMW M1不是展間商品，而是1979年BMW親手頒給Niki Lauda的冠軍獎勵，用來表彰他在首屆M1 Procar單一品牌賽奪冠的榮耀，如今即將在拍賣會現身，背景之狂，幾乎難以複製。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】電車也有操控魂！我與RZ 550e F SPORT熱血的一天
相信大多數人見到RZ 550e F SPORT，本能反應就是「這輛車不太安分」。專屬前後下擾流、運動化尾翼與20吋輪圈，把原本就很前衛的RZ線條拉得更銳利，站在車旁就能感覺到它不是只想當一輛安靜的豪華電動SUV，而是想挑起駕駛的操控慾。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
改款後的 Toyota bZ4X，有實力完成電動車市場逆襲嗎？
平心而論，對於改款前的Toyota bZ4X，我始終印象不差，就像一台多數人熟悉的RAV4一樣，只不過造型修飾的更前衛、行車質感更佳，當然，能源補充方式也從加油改成充電。但整體而言就像是台灣市場喜歡的Toyota一樣，但可惜的是一開始較高的開價，加上對比同價格電動車、特別是強大對手Tesla的價差不夠大，科技程度也不夠吸引新世代買家。2GameSome ・ 1 天前 ・ 1
高速追撞垃圾車釀1死！ 賓士男驚人酒測值曝
事故發生後，自小客車的48歲鄭姓男子也一度受困在車內，腿部骨折，所幸其脫困後，意識清楚，緊急送醫後並無大礙；不過正好在垃圾車後方的23歲陳姓女隨車人員則被夾在中間，當場無生命跡象，明顯死亡。不過鄭男送醫後也被發現其酒駕，酒測值更是來到驚人的0.95mg/l。該起事故...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
預接單破百張！台灣戴姆勒商車New Super Great登台 升級亮點一次看
台灣商用車品牌FUSO總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（DTAT）旗下旗艦重卡車系New Super Great正式在台上市。此車系提供21.5至46噸曳引車及底盤車，結合德系動力科技、品牌設計美學與智慧安全配備，旨在滿足中長途運輸、冷鏈物流及營建等多元產業需求。DTAT表示，New Super Great的全面升級不僅提升車隊效率與安全，更將台灣運......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
台南酒駕害命！高速撞垃圾車 23歲女隨車員枉死
台南市 / 綜合報導 酒駕害人命！今(16)日上午8點，台南安平一輛民間垃圾車停在慶平路上，23歲的隨車人員下車準備清運，沒想到卻被一輛進口車高速衝撞，當場就傷重不治！肇事駕駛雖然受傷，但意識清楚，被救出來的時候，身上散發濃濃酒味，果然酒測值0.95，嚴重超標，被警方依公共危險和過失致死罪移送。 固定時間固定地點準備清運，民間環保公司垃圾車女隨車員，一下車就很警覺地注意後方來車，沒想到才走到車尾轉頭要工作，下一秒卻被白色進口車高速衝撞，目擊者說：「碰一聲很大聲啊，都嚇到，趕快跑出來查看，(和隨車員)平時都有在講話聊天，(肇事駕駛)就茫了啊，整個人都恍惚了，他說他沒有開車啊，很多人圍在那邊，想要衝上去打他的，警察攔著。」垃圾車駕駛感受到劇烈撞擊，立刻下車查看，同事被夾在兩車中間，急得拍打轎車要他趕快往後退才能救人，但肇事駕駛自己也受困在車內，目擊驚悚死亡車禍同事驚魂未定，靠在現場民眾的肩膀上痛哭失聲，因為女隨車員下半身傷勢嚴重，當下已經沒了呼吸心跳，傷重不治，環保公司主管劉先生說：「車速很快，我們有看行車紀錄器，都沒有剎車的痕跡，(女隨車員)非常認真，目前大概是，來大概3個月左右這樣，(跟同事)互動都非常良好。」肇事車輛車頭嚴重扭曲變形，幾乎成了廢鐵，可見撞擊猛烈，今日一早8點垃圾車停在台南安平的慶平路準備清運，23歲的女隨車員正要作業，卻被轎車重重撞擊當場身亡，48歲肇事駕駛腿部骨折，脫困後躺在擔架上意識清楚，警方到場聞到他身上有酒味，酒測值高達0.95嚴重超標。根據了解，親友透露垃圾車駕駛和女隨車員是男女朋友，沒想到一起出門工作，女友竟然魂斷輪下，讓他無法接受，肇事駕駛骨折還需要動手術治療，警方依照公共危險和過失致死罪，報請地檢署相驗，釐清肇事責任原因。※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
才要回家…23歲男自撞墜溝「撈起淪廢鐵包屍」！疑斷魂原因曝
回家路半路赴黃泉！嘉義縣中埔鄉台18線24公里處，15日晚間23時許驚傳死亡車禍；22歲男子開車不明原因失控自撞路邊外側護欄及電線桿，連人帶車栽進水溝，撈起後呈現「廢鐵包屍」，酒測值為0，不排除是疲勞駕駛，初步相驗死因為胸部鈍傷合併血胸。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台中爆行糾！ 不滿後車遠光燈挑釁 駕駛持辣椒水槍狂噴
台中市 / 綜合報導 台中市日前發生一起行車糾紛，黃姓駕駛疑似不滿後車連開兩次遠光燈挑釁，先是刻意逼車，接著又拿出車內的玩具水槍，朝後車駕駛噴灑辣椒水，再把整隻槍朝對方的車內砸，造成車內駕駛臉部疼痛。黃姓駕駛到案後說，因為他有青光眼，後車開遠光燈讓他相當不舒服，車內的辣椒水槍也是自保用，警方訊後依恐嚇及傷害等罪嫌移送偵辦，而黃姓男子行駛中任意驟停，也依規到開罰6千到3萬6千元罰鍰、吊扣牌照6個月。 一輛橘色轎車，突然煞停在道路中間，後車駕駛注意到只能跟著煞車，還好沒有追撞上去，接著橘車駕駛打開車門走下來，用手比劃了一下，抱怨後車開遠光燈太刺眼了，遠光燈關掉後，原以為事情就這樣告一段落，但後車駕駛又開啟遠光燈挑釁，橘色轎車受不了，在道路中再次緊急煞停，兩車之間的衝突就此展開，橘車先是左切逼車，等後車找機會超車時，左側視角能明顯看到，橘車內的男子掏出一把手槍，並朝後車駕駛噴灑水柱，接著把整隻槍砸向後車駕駛座內，衝突發生地點，在台中市北屯區東山路一段，男子邊開車邊持槍噴灑辣椒水，危險行徑全被後車行車紀錄器拍下。非當事民眾說：「治安真的坦白講，滿差的，我會覺得心裡很不舒服，但我會覺得讓他先過。」被噴辣椒水的駕駛臉部疼痛不適，後來到派出所報案，警方追查，開橘車的人是57歲黃姓男子，他到案後供稱，因為有青光眼所以後車開遠光燈讓他覺得相當刺眼，至於車內的手槍是玩具水槍，裡面裝辣椒水是為了自保。第五分局北屯副所長陳重銘說：「依恐嚇及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。」除了恐嚇跟傷害罪移送，黃姓男子也被對方檢舉在行駛中驟然減速、煞車，警方將依規定開罰6000到36000元罰鍰，並吊扣牌照6個月，不過這起行車糾紛黃姓男子的危險行為確實不妥，但網路上風向兩極也有不少人認為，後車駕駛如果不要挑釁，再開第二次遠光燈，是否衝突就不會發生。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話