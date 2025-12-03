紅羅垃圾場燒出湖西鄉民怒火 攜垃圾縣府前抗議 - https://www.watchmedia01.com

湖西鄉長期承擔太多、太久、太超過的鄰避設施，紅羅垃圾場連年大小火警不斷，一把火燒出鄉民長年的不滿，在湖西鄉長、議員及代表的陪同下前往縣府陳情，關切近日湖西紅羅垃圾掩埋場發生火警，造成濃煙與臭味外逸，影響居民生活與安全並強調湖西鄉要的不是事後說明，而是事前的保障。縣長陳光復親自出面接下陳情書，對鄉親深受影響深表歉意，並強調縣府責無旁貸，會全力改善垃圾處理與場域管理問題，同時加速焚化爐興建，讓鄉親能安心生活。

廣告 廣告

湖西鄉長期承擔太多、太久、太超過的鄰避設施；掩埋場在湖西、廚餘場在湖西、分選場在湖西、砂石場在湖西、貨運港在湖西、儲油槽在湖西、發電廠在湖西、航空站在湖西、監獄也在湖西，甚至未來還要在湖西設置焚化爐。

湖西不是澎湖的垃圾後院，也不該是所有鄰避設施的集中地；湖西鄉親有權利要求「公平」，要求「安全」，要求「不要把全部的風險都堆在湖西」。湖西鄉親是活生生的人，有家庭、有孩子、有生活品質的基本要求。

湖西鄉長陳振中代表發言表示，湖西鄉不是澎湖的垃圾後院，也不該是所有鄰避設施的集中地；湖西鄉親有權利要求「公平」，要求「安全」，要求「不要把全部的風險都堆在湖西」。(圖/郭偉民攝)

紅羅垃圾場不斷起火，湖西鄉要的不是事後說明，而是事前的保障；不是火燒後的設備改善，而是永續完整的垃圾處理策略。鄉親們到縣府陳情，就是要明白表達三點訴求：

一、成立「垃圾分類與減量會報」，各鄉市全面參與。火災層出不窮，主因垃圾未落實分類與管理不當，包括廚餘、落葉發酵產生沼氣，以及電池、瓦斯罐等起火源。民眾分類習慣的養成，需要政府提出有效的治理政策。

二、落實垃圾破袋檢查，源頭減量。環保局正式公布明確的垃圾分類標準，讓民眾有所依循，再成立稽查小組，方能落實；或可改用透明塑膠袋，提升民眾配合度。縣府應先從公部門做起，帶頭示範。

三、焚化爐選址必須公開透明，採行多方案評估，而不是預設湖西為唯一選項。其完成約需8年，這段期間應加強紅羅垃圾場相關的軟硬體設施。陳鄉長表示、他們不是前來抗議對立，而是為了共同守護澎湖，這份陳情訴求並非對政府的指責，而是一份希望；並非要責難任何單位，而是希望正視制度上的漏洞。希望澎湖能是孩子安心學習、長輩安心生活的地方；希望垃圾不再以煙霧形式進入居民的窗戶、肺部與家中；希望這片土地能保持我們最珍惜的乾淨與單純！

鄉親們誠摯請求縣府能正視此次火災所帶來的教訓，盼與湖西鄉居民及環保單位共同建立一套更完善、更有效、更透明的垃圾處理制度。