紅翅膀舞動希望! 唐玲復刻20年前造型 為癌友打氣
生活中心／綜合報導
曾與癌症抗戰的藝人唐玲，復刻20年前的鋼管舞造型，化身抗癌大使，現身娘家攜手精拓生技，舉辦的抗癌嘉年華活動，希望鼓勵癌友勇敢勇敢面對療程，重拾自信，活動現場也透過講座，提供正確抗癌知識，助癌友、家屬走過漫漫療程。
藝人唐玲：「要用這個造型來鼓勵病友跟照顧者，讓他們知道我們可以活出新的生命。」
藝人唐玲，換上20年前的鋼管舞女郎戲服，再加上紅磨坊元素，大紅翅膀和頭飾，展現嘉年華的奔放熱情，替癌症病友及家屬加油打氣。
藝人唐玲：「無論你是真的笑不出來，還是說你假裝笑一笑，你只要做出這個笑的動作，那個大腦就會分泌多巴胺血清素，當我們這樣做善的循環的時候，就可以增加我們身體的強壯。」
過去抗癌成功，現在化身抗癌大使，唐玲不諱言，經過癌症治療後，身心靈都大受打擊，提升外型、多微笑，也能重建內在信心，當然吃好、睡好、多運動、曬太陽，也是保健之道。
娘家保健生技執行長林香蘭：「癌症在這個（罹患）過程裡面，它會身體發炎，所以我們會補充有EPA95%的魚油，讓它的發炎反應可以慢慢減緩。」
娘家保健生技攜手精拓生技，在抗癌健康嘉年華設立攤位。（圖／民視新聞）
營養師歐乃嘉：「癌症治療期間呢，最擔心遇到的問題就是營養不良，可以補充一些保健食品來做輔助的話，建議可以挑選就是安全，然後吸收比較好的，然後溫和的一些保健食品，像是我們的益生菌滴雞精跟魚油。」
癌症病人容易營養不良，營養師建議，補充魚油，可減少發炎反應，益生菌可以增加免疫系統，也有研究發現，滴雞精可以降低血乳酸、減少肌肉疲勞、改善食慾。
益生菌可以增加免疫系統。（圖／民視新聞）
精拓生技公司營運長吳詩培：「像我們透過替身醫療這樣的方式，可以幫助患者在體外知道，他自己用藥的結果，那我們透過這樣的一個新的技術，然後幫助患者去做一個更好的用藥選擇。」
找對療法、攝取正確飲食和保健食品，要讓癌友的療程，少走冤枉路。
原文出處：紅翅膀舞動希望！唐玲復刻２０年前造型 為癌友加油打氣
