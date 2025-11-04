紅肉吃怕了！她靠「1杯汁」竟補血成功 營養師提醒3種人慎喝

補鐵除了吃紅肉，還有別的選擇嗎？有一名洗腎患者靠每天少量甘蔗汁來補鐵，竟改善了血紅素不足的問題。甘蔗汁真能補血嗎？甘蔗汁有哪些功效營養？什麼人喝甘蔗汁要注意？

洗腎加經血過多長期貧血 改喝甘蔗汁補鐵

營養師夏子雯分享一個案例，一名40多歲女性洗腎患者，最近吃紅肉吃到害怕，原因是她長期洗腎，加上經血過多，導致血色素（Hb）一直偏低；為了補鐵，她長期食用富含鐵質的動物性食物，甚至每天吃下15顆蛋白與3顆蛋黃，當成一整天蛋白質的來源，但數據始終沒有起色。

女患者想改從植物性鐵質補充，自己上網查，發現甘蔗含鐵量高，開始幾乎每天喝30毫升的甘蔗汁後，最新的抽血報告竟顯示血色素有了明顯回升。

甘蔗汁有哪些功效營養？

夏子雯表示，甘蔗汁補血的說法其實自古以來就有流傳，民間甚至稱其為「補血果」，認為具有滋養養生、產後補身等功效。然而，從現代營養學角度來看，甘蔗汁雖然含有鐵質，但其補血效果與動物性來源相比，仍屬間接性，效果較弱。

從營養成分分析，甘蔗汁的確含有少量鐵質，有助紅血球生成，進而改善貧血狀況。此外，它也富含維生素B群，特別是葉酸與維生素B12這類參與DNA合成與細胞分裂的重要營養素，有助於骨髓生成紅血球。中醫則認為甘蔗汁具有「清熱生津、滋養肝腎」的功效，能夠促進肝臟功能，間接提升造血效率。

不只如此，甘蔗汁還富含天然糖分，如葡萄糖、蔗糖與果糖，能快速補充能量、穩定生理機能。而對腎臟病患者而言，甘蔗汁的磷鉀含量不高，只要病人飲用量控制得當，且沒有血糖異常等問題，的確可能發揮一些成效。

甘蔗汁非人人適合！營養師提醒3類人要小心

不過，夏子雯也強調，甘蔗汁並非人人皆宜，尤其以下3類人應特別留意：

糖尿病患者與體重管理者

由於甘蔗汁含有大量天然糖分，飲用後會迅速升高血糖，對糖尿病患者來說有潛在風險。對正在減重或需控制熱量的人而言，也容易因糖分攝取過多，影響體重控制。 腸胃虛弱或易腹瀉者

甘蔗汁性質偏寒，若腸胃本就虛弱，過量飲用可能導致腹瀉或腸胃不適。 幼兒

嬰幼兒腸胃系統尚未發育完全，若榨汁過程中衛生條件不佳，可能引發細菌感染，反而傷害健康。

夏子雯也強調，補血與改善貧血並非「單一食物」能解決的問題，應從整體飲食、營養均衡、身體狀況等面向綜合評估。

