紅肉吃怕了！她靠「1杯汁」竟補血成功 營養師提醒3種人慎喝
補鐵除了吃紅肉，還有別的選擇嗎？有一名洗腎患者靠每天少量甘蔗汁來補鐵，竟改善了血紅素不足的問題。甘蔗汁真能補血嗎？甘蔗汁有哪些功效營養？什麼人喝甘蔗汁要注意？
洗腎加經血過多長期貧血 改喝甘蔗汁補鐵
營養師夏子雯分享一個案例，一名40多歲女性洗腎患者，最近吃紅肉吃到害怕，原因是她長期洗腎，加上經血過多，導致血色素（Hb）一直偏低；為了補鐵，她長期食用富含鐵質的動物性食物，甚至每天吃下15顆蛋白與3顆蛋黃，當成一整天蛋白質的來源，但數據始終沒有起色。
女患者想改從植物性鐵質補充，自己上網查，發現甘蔗含鐵量高，開始幾乎每天喝30毫升的甘蔗汁後，最新的抽血報告竟顯示血色素有了明顯回升。
看更多：缺鐵、補太多鐵都會傷胰臟、胰島素阻抗！醫教3招平衡鐵質 降糖尿病風險
甘蔗汁有哪些功效營養？
夏子雯表示，甘蔗汁補血的說法其實自古以來就有流傳，民間甚至稱其為「補血果」，認為具有滋養養生、產後補身等功效。然而，從現代營養學角度來看，甘蔗汁雖然含有鐵質，但其補血效果與動物性來源相比，仍屬間接性，效果較弱。
從營養成分分析，甘蔗汁的確含有少量鐵質，有助紅血球生成，進而改善貧血狀況。此外，它也富含維生素B群，特別是葉酸與維生素B12這類參與DNA合成與細胞分裂的重要營養素，有助於骨髓生成紅血球。中醫則認為甘蔗汁具有「清熱生津、滋養肝腎」的功效，能夠促進肝臟功能，間接提升造血效率。
不只如此，甘蔗汁還富含天然糖分，如葡萄糖、蔗糖與果糖，能快速補充能量、穩定生理機能。而對腎臟病患者而言，甘蔗汁的磷鉀含量不高，只要病人飲用量控制得當，且沒有血糖異常等問題，的確可能發揮一些成效。
看更多：腎臟名醫強烈推薦！咖啡＋1物好處翻倍 肝臟、腎臟、血糖都變好了
甘蔗汁非人人適合！營養師提醒3類人要小心
不過，夏子雯也強調，甘蔗汁並非人人皆宜，尤其以下3類人應特別留意：
糖尿病患者與體重管理者
由於甘蔗汁含有大量天然糖分，飲用後會迅速升高血糖，對糖尿病患者來說有潛在風險。對正在減重或需控制熱量的人而言，也容易因糖分攝取過多，影響體重控制。
腸胃虛弱或易腹瀉者
甘蔗汁性質偏寒，若腸胃本就虛弱，過量飲用可能導致腹瀉或腸胃不適。
幼兒
嬰幼兒腸胃系統尚未發育完全，若榨汁過程中衛生條件不佳，可能引發細菌感染，反而傷害健康。
看更多：喝一口椰子水竟身亡！69歲男腦病變 毒物權威：甘蔗汁也要注意
夏子雯也強調，補血與改善貧血並非「單一食物」能解決的問題，應從整體飲食、營養均衡、身體狀況等面向綜合評估。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／夏子雯營養師
更多健康2.0報導
血管阻塞靠「檸檬薑蒜醋」就能通？國健署駁斥 真正預防中風靠3招
睡太少、睡眠品質差都會讓大腦變老！醫曝5招對抗慢性發炎
糖尿病讓你失去視力？「這部位」病變最可怕 醫囑出現黑點就嚴重了
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
等電梯、吹頭髮也能瘦！醫師也在做8個「不流汗小動作」照樣燃脂
每天忙到沒時間運動？其實你早已擁有「偷偷變瘦」的機會。不需流汗、不必換衣服，醫師教你利用日常瑣碎時刻，也能輕鬆養出好代謝！ 你每天都有「變瘦的機會」 8個無壓力微運動 「你以為沒時間運動，其實健康2.0 ・ 55 分鐘前
記憶力變差是大腦在求救！各大研究都推薦的防失智飲食
記憶力越來越差，不是老了，是大腦在求救！營養師薛曉晶指出，阿茲海默症被稱為「第三型糖尿病」，與腦部胰島素敏感度下降有關。研究顯示，採取正確的飲食策略不僅能預防失智，還能延緩腦部退化，推薦結合地中海與D健康2.0 ・ 55 分鐘前
太晚吃早餐恐早死！別超過「這時間」 研究：延後1小時死亡率增11%
吃早餐的時間會影響健康？食安專家韋恩（楊世煒）指出，一項研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃容易早死。專家指出，若早餐時間從7點半推遲1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。鏡報 ・ 2 小時前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 55 分鐘前
沒注意到就被罰1800元！騎車總得確認「１標誌」超崩潰，警察揭正確做法
台灣交通號誌設計多元，機車左轉規則更是五花八門，不僅讓駕駛人在陌生路段倍感困擾，也成為交通安全的一大隱憂。日前一名男子在網路上抱怨機車左轉規則過於複雜，感嘆每次轉彎都像在「打二戰」般壓力山大，詢問「機食尚玩家 ・ 55 分鐘前
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境
出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung健康2.0 ・ 55 分鐘前
小Call婆婆痛風只吃白飯 暴瘦10公斤！專家教這樣吃：過度節食反加重病情
女星小Call與婆婆毛毛姐情同親母女，兩人曾上節目暢聊婆媳相處之道。不過毛毛姐曾因痛風、關節痛，三餐只吃一小碗白飯而暴瘦，讓小Call十分擔心。營養師指出，過度節食反而加重痛風，尤其年長者需要足夠優質健康2.0 ・ 1 天前
考選業務基金快用完了！國考報名費飆升26%
國考報名人數創下新低，今年（2025）高普考報名人數首次跌破6萬人。與此同時，政府卻決定將報名費調漲，漲幅高達25%至27%。國民黨立法院黨團於3日表示，這一漲幅對考生無疑是懲罰，並要求立即凍漲報名費，並對公務人員待遇進行全面檢討。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
ATM提款新制！百間郵局「這時段」領錢上限縮減至１萬，有錢也領不出來
近年來詐騙集團手法日益翻新，利用車手深夜時段於各大金融機構ATM提領贓款的情況愈發猖獗。為有效防堵不法集團洗錢行為，維護民眾財產安全，中華郵政自今年8／26起針對全台「車手熱點」郵局ATM實施夜間單筆食尚玩家 ・ 55 分鐘前
2025必比登推薦巷弄排隊美食！當歸羊肉湯可續湯超佛心，配碗黑金滷肉飯超滿足
板橋知名的排隊小吃，於2023年搬到巷弄內的大碗公當歸羊肉，沒有因此而人潮減少，用餐時段依舊大排長龍，2025年新入選米其林必比登推薦，讓聞風而至的新舊顧客更多了，想來朝聖最好避開尖峰用餐時間。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
趙露思瘦身秘訣晚餐提前6點吃 花椰菜高纖低卡助燃脂
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。中天新聞網 ・ 1 天前
第24屆臺中金手獎出爐！18家製造業榮耀綻放
第24屆臺中市金手獎選拔結果揭曉，10/31於臺中市政府集會堂舉行盛大頒獎典禮。臺中市政府副秘書長林育鴻代表盧秀燕市長出席頒獎，表揚18家績優中小企業。Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 8 小時前
北市籲逾65歲接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗
秋冬為呼吸道傳染病好發季節，老年人為肺炎鏈球菌感染後併發重症、死亡的高危險族群；預防勝於治療，臺北市政府衛生局呼籲六十五歲以上民眾接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，從未接種過13價疫苗和23價疫苗的長者，建議先接種13價疫苗，間隔一年後，接續接種23價疫苗；完整接種13價及23價疫苗，可大幅降低傳染病對長輩健康的威脅。近年來，肺炎穩居臺北市民十大死因第三名，死亡人數一一一年為一三八七人、一一二年一六六七人、一一三年一八一五人，標準化死亡率逐年上升且死亡人數居高不下。肺炎鏈球菌為引起肺炎最常見的致病菌，接種疫苗可有效預防肺炎鏈球菌感染引起的肺炎、腦膜炎、敗血症等中重症及死亡機率。請符合公費肺炎鏈球菌疫苗接種資格的市民（六十五歲以上長者、五十五至 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
男大生3度親吻稱「在玩」 男童嚇哭 家長怒報警
男大生3度親吻稱「在玩」 男童嚇哭 家長怒報警EBC東森新聞 ・ 9 小時前
鄭麗文嗆外媒！呂家愷提「馬英九1往事」直喊我也不懂！
論壇中心/綜合報導新任國民黨主席鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，訪談中鄭語出驚人，指稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，讓記者傻眼直呼，「這個是開啟了一個新的國際理論」。對此，國民黨新北市議員呂家愷直言，自己也不清楚為什麼要在這個時間點去上「這種較於犀利的訪談」。民視 ・ 16 小時前
53歲維持47公斤不復胖！更年期瘦身4招曝光：「1時間」深蹲燃脂又助眠，醫師也推爆！
誰說過了更年期就一定會發福？健身部落客Junka用行動打臉這句話！她今年53歲，體重常年維持在47公斤，不靠節食、不熬夜，整整5年都沒反彈。她在小紅書分享自己的4大「更年期瘦身儀式」，關鍵在於讓身體循女人我最大 ・ 55 分鐘前
公費流感+新冠疫苗開打！二階擴大年齡層 接種地點、對象一次看
即時中心／黃于庭報導流感、新冠每年不斷變異，為了提升國人保護力，疾管署昨（1）日宣布，進入第二階段施打，進一步開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，第一階段對象仍持續接種，期盼透過擴大涵蓋族群，提升整體社會免疫屏障，守護全民健康。民視 ・ 1 天前
東北季風加上華南雲系移入水氣多！北海岸、雙北山區、宜蘭雨勢大
[Newtalk新聞] 今（4）天東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多。中央氣象署指出，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生，大台北平地下雨的範圍也較廣。桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。 氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，白天南北溫差大。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。 空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為普通等級；金門為橘色提醒等級；馬祖、金門為橘色提醒等級。另外，在關島附近海面生成熱帶性低氣壓TD29有發展為颱風的趨勢，凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里海面上，未來朝西北西前進，預計在下週移動到呂宋島東方海面。 週三北部、東北部低溫約19至21度，中南部、花東21至22度；高溫方面則為北部、宜花23至26度，中南部及台東30至新頭殼 ・ 1 小時前
這輩子財路注定「先苦後甘」的4生肖！屬牛早年缺乏貴人提攜，「這位」後半身財富水到渠成不愁錢
有些人天生勞碌命，年輕時明明肯拼又努力，卻總是財運不順、與好機會擦肩而過。不是遇人不淑、就是時機不對，好不容易有點積蓄又被突發狀況打回原點。命理上稱這類為財星藏、福報遲來的格局，雖然早期難見成果，但只女人我最大 ・ 55 分鐘前
信義雙屍命案「創投CEO竟是買毒大戶」藥頭3人交保
台北市信義區一棟高級豪宅日前驚傳雙屍命案！身價高達9億的陳姓創投公司CEO與曾姓美甲師上個月25日被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警循線追查破解陳男的手機後發現，掌握涉嫌提供毒品的藥頭及送貨者並發動搜索、拘提3人；經檢察官複訊後，依違反《毒品危害防制條例》諭令藥頭的蘇姓女子、謝姓男子，以及負責送貨的鍾姓男子各以30萬元、20萬元和5萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前