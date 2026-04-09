「紅肉戒不掉」沒關係！研究曝「多吃1物」也可護腸道、不生病

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者施春美／台北報導

現代人的飲食常是「多紅肉、少蔬菜」，這已被證實，與大腸癌密切相關。。（示意圖／PIXABAY）

現代飲食常是「多紅肉、少蔬菜」，這已被證實，與大腸癌密切相關。營養師老辜表示，一項研究發現，高BMI（身體質量指數）且平時吃較多紅肉的成人，只要在飲食中「額外加入」深綠葉蔬菜，4週就能降低腸道的氧化壓力，降低疾病的風險。因此，平常戒不掉吃紅肉的人就絕對要吃深綠色蔬菜。

老辜在其粉專「老辜的營養與科學」表示，在現代飲食型態中，很多人都是「多紅肉、少蔬菜」，這已被證實，與大腸癌風險上升有高度相關性，但額外加入深綠色蔬菜，結果大不同。一項隨機對照試驗，針對高BMI、且平時紅肉攝取較高的成人進行研究。發現只要在原本飲食中「額外加入」深綠色蔬菜，4週內就能帶來可測量的生理改變。

廣告 廣告

多吃深綠色蔬菜 4週就降低DNA損傷指標

最關鍵的發現是體內DNA損傷指標的明顯下降，該指標與癌症發生過程中的突變累積有關，也被視為早期風險的生物指標。此外，發炎因子TNFα（腫瘤壞死因子）也出現下降趨勢，代表整體體內發炎狀態有所改善。換句話說，這已經在分子層級上影響身體。

至於深綠色蔬菜為何能降低體內發炎，研究團隊分析有3原因：

1. 紅肉中的血基質在腸道中可能誘發氧化壓力與細胞毒性，而深綠葉菜的葉綠素可與血基質結合，降低其傷害潛力。

2. 葉菜中的多酚、類胡蘿蔔素與膳食纖維，能減少氧化壓力，並支持腸道屏障功能。

3. 維生素K1（葉菜攝取指標）在停止攝取後會快速下降，顯示這種保護效果有「依賴性」，需要持續攝取才能維持。所以，平常戒不掉吃紅肉的人就絕對要吃深綠色蔬菜。

他表示，該研究團隊發現，很多人不願戒紅肉，但願意多吃蔬菜。針對這類族群，團隊建議他們在吃一份紅肉時，記得補上3份深綠色葉菜，降低疾病風險。此舉可降低人的DNA損傷、調整發炎狀態，從根本影響長期的癌症風險。

更多三立新聞網報導

頭髮白了≠老了！醫曝「2習慣」才是關鍵：很多年輕人中

「間歇性斷食」比一般節食更有效？科學研究3字解密

比天天喝更毒！研究曝「這樣飲酒」超傷肝：增3倍肝纖維化風險

迎接母親節！「這類人」搭高鐵享5折優惠 後天起開放購票

