紅肉火龍果冰沙抗發炎！研究：每日一杯降血糖、控血壓
每天飲用一杯紅肉火龍果冰沙，不僅能夠降低體內發炎指數，還能有效控制血糖及降低血壓。研究顯示，成年人連續4週每天飲用330毫升紅肉火龍果冰沙後，體內慢性發炎指標明顯下降，同時改善胰島素敏感度及血壓。
營養師薛曉晶在其臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」中分享，紅肉火龍果屬於低升糖指數水果，研究發現紅肉品種的營養價值優於白肉品種，含有更豐富的膳食纖維、礦物質及植化素。這些成分結合低負擔的甜味與高密度的抗氧化物質，使紅肉火龍果不只美味，更具有多項健康效益。
2020年發表於《Pakistan Journal of Medical & Health Sciences》的研究顯示，超重成年人連續7天食用紅肉火龍果後，空腹血糖平均下降14.5 mg/dL。而2025年《Nutrients》期刊的一項研究則證實，每天飲用330毫升紅肉火龍果冰沙，連續4週後能有效降低C反應蛋白（CRP）值，緩解慢性發炎狀態，同時改善餐後胰島素曲線、降低血壓，並提升胰島素敏感度。
針對高膽固醇女性進行的臨床試驗也發現，每天飲用紅肉火龍果汁僅2週，總膽固醇即可從237.3 mg/dL降至222.9 mg/dL，降幅約6%。研究人員推測，這可能與紅肉火龍果中豐富的花青素等成分有關。
2022年《American Journal of Clinical Nutrition》發表的研究進一步證實，健康成年人攝取富含甜菜紅素的火龍果粉末2週後，血管彈性提升、動脈僵硬度下降，研判與甜菜紅素能促進一氧化氮生成有關。
薛曉晶表示，一般成人每日水果建議攝取量約2份，其中1份火龍果約為100克果肉。她建議民眾可適量將紅肉火龍果納入日常飲食中，藉此為健康加分。身體慢性發炎可能提高罹癌風險，而紅肉火龍果的抗發炎特性，正是其作為功能性食物的重要價值之一。
