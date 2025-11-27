紅色咖啡入侵？經濟部長龔明鑫：未禁止中資餐飲 代理模式也要查

財經中心／師瑞德報導

針對近日市場熱議的中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」是否將登台開店一事，經濟部長龔明鑫今（26）日接受媒體聯訪時表示，目前經濟部尚未接獲瑞幸咖啡提出來台設立分公司或子公司的正式申請，若未來有相關設立動作，將依法審查並密切關注資金來源及實際運作情形。他強調，儘管餐飲業並不屬於目前限制中資投資的產業項目，但相關業者仍須依法辦理申請程序。

餐飲非限制中資產業 代理模式也有規範

龔明鑫指出，根據我國現行法規，餐飲業並未被列入禁止中資投資的行業，因此理論上中國企業可合法透過設立分公司或子公司方式進入台灣市場。不過，無論是自行設立還是透過代理模式運作，皆需依法向主管機關申請，且必須清楚交代資金來源與實際營運架構，避免違規情事。

廣告 廣告

他補充，若瑞幸是以品牌代理模式登台，相關業者仍須遵守外人投資審查制度，包括代理商本身的資金來源、雙方金流往來、授權關係等，皆為審查重點之一。經濟部將根據實際運作狀況研判是否涉及中資，並依法律授權進行必要處置。

龔明鑫表示，「台灣本來就是一個開放的市場，全世界的飲食都有，日本料理、美國餐飲，像是Starbucks、麥當勞，在符合法令規範的前提下，我們都歡迎。」

門市尚未營運 將等實際開業再行查核

媒體追問，若業者已張貼品牌與菜單，是否代表實質營運即將展開？龔明鑫回應，目前尚未確認實體店面已開始營業，經濟部也會根據實際開幕情形進行了解，包括智慧財產授權是否合法，以及營業型態是否符合規範。他強調，「如果屆時真的營業了，我們還是要了解一下，他實際運作狀況是不是符合相關規定。」

據媒體報導，業者「順昱控股」在自家網站與社群平台上公開展示「瑞幸咖啡」菜單與標誌，並標榜「12月即將開幕」，引發外界對其資金背景與營業模式的高度關注。

瑞幸是否為中資？須依實際營運確認

對於外界質疑瑞幸背後是否為中資企業進行變相投資，龔明鑫指出，是否涉及中資，須從其實際經營結構與資金來源判斷。「如果他拿的是品牌授權，我們就要看這個代理商是不是自己出資、還是從品牌總公司那邊回流資金，這些都是我們要關心的部分。」

龔也強調，即便透過台資名義登記設立公司，若其實質控制權或營運資金來自中國，依照我國「中資認定標準」，仍可能被認定為中資企業，須接受更嚴格審查與管理。

經濟部將持續密切監控發展

最後，龔明鑫表示，經濟部將依現行法規嚴謹處理此案，並密切關注相關業者的營業模式與資金運作情況。若有違反規定或規避審查之嫌，將依法處理，確保國內市場公平競爭秩序不受影響。

瑞幸咖啡近年來在中國市場攻城掠地，聲勢直追星巴克，登台消息一出迅速引發市場與產業界高度關注。未來是否順利落地，仍須通過一連串法定審查與程序。經濟部目前尚未接獲相關正式申請，呼籲社會各界理性關注後續發展。

更多三立新聞網報導

台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！

最強放大術！普發一萬登記將來銀行 爽抽10萬元NVIDIA投資金

一口都沒喝到！2,600萬放水流 兩大櫃走私洋酒直接被「扣押沒收」

緊急喊卡！SpaceX火箭驚傳「不明狀況」 齊柏林衛星被迫滯留地球

