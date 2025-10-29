《紅色濾鏡》即將閉幕！ Y’s Day週三青年日談展覽現場到公共討論
[Newtalk新聞] 29日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體，共同於線上直播舉辦Y’s Day「週三青年日」第129場（「認識中國」系列第32場），主題：「當我們談論政治與中國：從展覽現場到公共討論」。
主持人、台灣智庫研究員胡瀚雯表示，過去幾週團隊持續進行了《紅色濾鏡》特展的宣傳與介紹。雖然受場地展期限制，展覽僅能展出一個月，但期間吸引了眾多觀眾前來參觀，並獲得相當熱烈且正向的回饋。同時，也有不少觀眾對展覽的發想、設計與理念提出各種疑問與好奇。正因如此，團隊才特別在展覽即將閉幕之際舉辦此次講座，邀請相關策展與創作人員，希望進一步分享展覽的內容與核心概念。
台灣智庫研究員陳璽安表示，《紅色濾鏡》特展雖最終於二二八國家紀念館展出，確認場館的過程中也曾因主權議題與中立原則被其它場館拒絕，這不是特例，顯示即使台灣是自由民主的社會，辦理政治性展覽仍常遭遇資源、行政與輿論壓力，許多公私單位與場館希望「去政治化」、避免爭議、要求行正中立，但究竟何為中立？反映出台灣社會對「政治中立」的模糊理解。
陳璽安進一步指出，談論中國議題有其必要性，然而，當展覽觸及「批評中國」或「揭露中國影響力」等主題時，常會面臨網路攻擊或外部輿論壓力，《紅色濾鏡》特展也曾遇到質疑與挑戰的觀眾，不過，正是有這樣的討論與交流火花，更顯得此類展覽的重要。
陳璽安強調，展覽的意義，不只是呈現立場、單向傳達，而是創造理解、引發討論，讓不同立場的人共處在同一個展場，製造交流與思考的機會，她認為，只要社會願意持續辦展、觀展與討論，民主的能量就能持續下去。
二二八事件紀念基金會執行長藍士博表示，《紅色濾鏡》特展探討「如何理解中國」，是當前台灣極為重要的課題。展覽選址於二二八國家紀念館，意義深遠。該館自1931年落成以來，歷經日本殖民、戰後省參議會至民主化時期，不僅見證了台灣的政治變遷，也成為藝術、教育與思想交流的重要空間。藍士博指出，二二八紀念館不只是歷史古蹟，更連結轉型正義與人權議題，成為與國際接軌的重要平台。
他強調，理解中國之所以重要，是因為對中國的誤解與盲目期待，曾在歷史上造成傷害。如今中國早已不同於五十或八十年前，若台灣社會仍停留於反共教育的刻板印象，將再次陷入危險的認知真空。《紅色濾鏡》正是為了打破這樣的迷思，幫助不同世代重新理解現代中國的真實樣貌，避免重複七十九年前台灣人民對於中國的錯誤期待。
藍士博表示，二二八紀念館不僅是記憶與哀悼的場所，更是行動與思辨的基地，期盼透過此展，讓更多人從理解台灣出發，進一步理解中國與世界，找到與歷史對話、實踐未來的方向。
「紅色濾鏡：中國如何讓我們看見他想要的樣子」策展人林子莛表示，本次展覽以「閱讀文本的展覽」為核心，最大的挑戰在於如何將文字轉化為具互動性的體驗，並以「讓閱讀不無聊」作為發想延伸。她指出，展場以紅色濾鏡象徵中共對現實的扭曲，觀眾須透過紅色透明片辨識被隱藏的資訊，體驗「真相需要主動閱讀」的意涵。六大展區結合互動裝置與文本，呈現中國從歷史宣傳、資訊審查到對外擴張的現況。展覽並與中央廣播電台及營隊學員合作，打造思辨與記憶的公共空間。林子莛強調，言論自由讓人有機會看見真相，她也期盼「紅色濾鏡」能成為持續對話與討論的重要場域。
青年代表、淡江大學戰略所學生蔡明穎表示，本次《紅色濾鏡》特展旨在反思「眼見不一定為實，有考據才為實」，揭示威權體制如何透過資訊操弄發動認知作戰，以分化社會、鞏固統治。他指出，台灣正從「藍色濾鏡」走向「紅色濾鏡」，國共兩黨長期以移花接木的敘事扭曲歷史，模糊侵略與反抗的界線。蔡明穎強調，家庭與學校教育應勇於面對政治與意識形態的討論，培養社會對資訊戰的辨識與免疫能力，呼籲民眾持續揭露事實、守護真相，共同抵禦認知戰的滲透。
更多Newtalk新聞報導
川習會前先送禮？《路透》：中國採購了三批美國大豆
美中會談川普會棄台？胡采蘋直呼「根本不可能」：得台灣者得天下
其他人也在看
新竹男開百萬敞篷跑車搶銀樓被逮…母淚崩：家裡不缺錢幹嘛要搶?
新竹市一名吳姓男子（36歲）昨（27）日上午10時許，開著掛牌母親名下的百萬雙門百萬跑車到某間銀樓，入店佯裝挑選金飾，竟趁店趁店員拿出金項鍊時伸手搶走後並駕車逃逸，沒想到，卻被正巧休假中的所長在台68線發現，所長隨即通知竹縣竹東分局協助圍捕，最後在五指山灶君堂逮到人。對此，吳男的母親哽咽這樣說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
妻癌逝獨子工作遇難亡 他靠運動走出悲痛！90歲爺：我死後遺體捐醫學院
根據內政部2024年統計，台灣人平均壽命達80.77歲，再創新高，男性77.42歲、女性84.30歲，女性壽命首度突破84歲。2025年底，台灣將邁入超高齡社會，如何讓長輩「活得久，也活得好」成為社會關注焦點。台中90歲的柯爺爺，曾歷經喪妻與喪子之痛，一度封閉自我、身體退化，所幸在家人與社工鼓勵下重返社區據點。如今他不僅恢復健康，更成為據點的槌球種子教練，帶領長輩運動、比賽屢獲佳績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
被議長踹桌傅崐萁痛批民主之恥 張峻：我踹的不是人
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導花蓮縣光復鄉遭堰塞湖潰壩泥水嚴重災害後，須待重建，國民黨立委傅崐萁、鄭天財27日召集縣府官員、議員等在當地舉辦「重建...FTNN新聞網 ・ 1 天前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 15 小時前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 13 小時前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 21 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 18 小時前
台中非洲豬瘟獸醫未到案場 市府坦承：85歲老豬農獨自處理死豬
非洲豬瘟中央災害應變中心前進指揮所持續昨（27）日說明防疫進度，台中市農業局長張敬昌說，梧棲養豬場10日出現豬隻異常死亡數量上升前，王姓獸醫佐是以「打電話」方式了解豬隻病況，直到14日，台中市動物保護處才派獸醫訪視，這段時間，豬隻持續異常死亡，「獸醫師未出現在訪視單內、未到過案場」。自由時報 ・ 1 天前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 13 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 15 小時前
假日急症中心11/2上路 13處地點QA一次看
（中央社記者陳婕翎台北29日電）假日急症中心11月2日上路，六都選定13個地點，包含北市聯醫信義門診部等，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢、久候大醫院急診，但假日急症中心不得開立慢性病處方箋。中央社 ・ 18 小時前
危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北淡水某處社區，有一名男子從高樓拿雷射筆，往一旁輕軌照射，還刻意對著"駕駛室"，嚴重影響公共安全，而且還已經照至少三次，捷運公司立刻報警，警方追查之下，發現他還是一名毒蟲，在住家搜出不少毒品，而他到案時供稱，只是因為一時好玩。輕軌列車往前開，突然有一束綠光照過來，那瞬間，痛得刺眼，閃閃閃閃不停，嚴重影響駕駛，捷運公司立刻報警。警方循線來到現場，果不其然，高樓層處，還真的有人拿雷射筆，明目張膽照呀照，看起來似乎在惡作劇。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）事發在新北淡水紅樹林站到輕軌支線的竿蓁林站，捷運公司頻頻接到駕駛反應，9/10、9/15和10/5駕駛室都被雷射筆照射。如何犯案，就是像這樣從溫泉浴室，邊洗澡邊往下照，58歲的嫌犯到案後，供稱一時好玩，但這下可一點都不好玩了，因為他還被抓出是毒蟲。嫌犯狡兔有兩窟，在新莊和淡水都有租屋處，警方以車追人，來到新莊逮人，不僅在車上找到雷射筆，還在屋內找到毒品，連同女友也一起帶回。淡水社區住戶聽聞此事，也直搖頭，直呼他早就是社區頭痛人物。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）捷運公司也強調，拿雷射筆照駕駛室，可能導致駕駛瞬間眩光，超級危險，男子白目行為，害人又害己。原文出處：亂射男！毒蟲拿雷射筆亂照輕軌駕駛室 供稱：一時好玩！ 更多民視新聞報導最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命民視影音 ・ 10 小時前
非洲豬瘟死亡豬隻化製三聯單疑塗改憂流入市 台中啟動食安稽查防堵
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，台中市政府憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，除將全案送檢調偵辦並啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
美濃大峽谷案再搜索 石麗君夫拒捕送醫｜#鏡新聞
高雄橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案，10月27日檢察官帶隊前往前議員特助石麗君住家執行第三波搜索，沒想到過程中，石麗君丈夫巫姓男子藉機上廁所，做出失控行為拒捕，遭送醫救治，目前還在住院治療中，而石麗君則被帶回訊問，被認定涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，遭聲押禁見獲准！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
週刊爆「帳房出境」如橘子翻版 黃國昌批編故事
台北市 / 綜合報導 民眾黨主席黃國昌最近深陷狗仔風波，根據週刊報導，疑似和狗仔集團有關的凱思國際，背後掌管金流與人事的核心人物，是永豐銀前協理李光昕，也就是和黃國昌一同成立吹哨者協會的張晉源的前祕書，而在週刊爆出凱思國際有可疑金流後，李光昕上個月底出境至今未返台，不過黃國昌也強調，他只是擔任永豐 金 相關揭弊案件的義務辯護人，要求週刊道歉！時任時力立委黃國昌(2019.12.30)說：「要站到前面，需要非常大的勇氣。」一起記者會畫面，2019年底，還在時代力量當立委的黃國昌，和這位前永豐銀協理李光昕開直播，齊聲批永豐金追殺揭弊者，但在黃國昌狗仔風波之後，週刊揭露，李光昕是其中重要角色。李光昕其實是，和黃國昌一同成立，吹哨者協會的張晉源前秘書，之前就爆出，狗仔隊背後資金來源是凱思國際，週刊指出，掌管凱思國際帳務支出的就是李光昕，包括公司開銷與狗仔薪水，還擔任人資長的角色，負責審核適合的撰稿記者與攝影，有時就連跟監調度與同仁休假，甚至租車、訂便當等工作，都由她包辦。而在9月30日，週刊報導質疑凱思國際，3年燒3千萬，相關金流疑似有港資之後，李光昕就已出境，至今快一個月都還沒返台。立委(眾)黃國昌說：「他們唯一做的事情，就是揭發永豐金的弊案，當初揭弊的內容貨真價實，我做的事情是我當他們的義務辯護人。」唯一做的就是揭發永豐金弊案，一二審都有罪揭弊內容貨真價實，只是擔任義務辯護人，但凱思國際的負責人李麗娟，也被週刊查出，其實是一名安親班老師，而安親班的地址，竟與黃國昌小姨子高翬，成立的耘力國際公司，登記在同一個地方，但實際來到這處地址，外頭貼上卡通圖案造型，但裡面黑漆漆一片，也沒有招牌，無法得知是否有安親班營業。北市府教育局回應，有關報導內提及地點，經查並無申請立案補習班，也未曾獲民眾檢舉。立委(眾)黃國昌說：「(週刊)標題下說有匯款，說我小姨子匯款100萬給凱思國際，叫你們拿匯款單拿不出來開始在耍賴。」都問一樣的問題什麼時候要道歉，說小姨子匯款凱思100萬拿不出匯款單，改口注資匯款改注資沒有匯款沒有注資，為小姨子強力駁斥，但狗仔疑雲牽涉越來越廣，相關人等一一被檢視，如滾雪球般越滾越大。 原始連結華視影音 ・ 1 天前