即時中心／林耿郁報導

今（21）天東北季風增強，新竹以北、東半部雲量增多，有零星或局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天易下雨，並有局部較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，至於苗栗以南地區則是多雲到晴的天氣。

氣溫方面，氣象署預報，今天北部、宜蘭高溫下降，氣溫19至21度，整天體感較為濕涼，其他地區高溫變化不大，氣溫24至27度，感受溫暖舒適，至於各地早晚低溫為16至19度，中南部留意日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物。

離島天氣：澎湖多雲時晴，19至22度；金門晴時多雲，14至21度，馬祖多雲時晴，14至17度。

今晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，雲林至屏東恐出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低，駕駛朋友請注意路況安全。

風浪方面，東北風明顯增強，今日台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島，易有平均風6級以上、陣風8級以上強風；下午起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風挾帶境外污染物移入，影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海、台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，馬祖及金門短時間可能達「紅色警示」等級。

原文出處：快新聞／紅色警戒！東北風增強迎風面濕冷 全台空品亮橘、紅燈

