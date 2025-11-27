紅色警戒！東北風挾境外汙染物襲來 各地空品亮橘紅燈

即時中心／林耿郁報導

今（28）天受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度；雲量增加影響，白天北部及東半部約22、23度，中南部約24、25度，外出應適時增添衣物以免著涼。

降雨方面，氣象署預報，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島、中南部山區有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。

東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區，有平均風6級、陣風8級以上發生機率，風浪也較大，海邊活動請留意安全。

第27號颱風天琴，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對我天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。中南部位於下風處，污染物易累積。

花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區，短時間可能達紅色警示等級。

