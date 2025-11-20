紅色資本入侵科學園區物流？邱議瑩：政府不能再裝沒事

民進黨立委邱議瑩質疑科學園區物流經營權落入具中國政協背景家族之手，恐有數據外流危機。 圖：翻攝「臉書」登真-邱議瑩粉絲專頁

[Newtalk新聞] 民進黨立委邱議瑩今天（20日）在立法院質詢時嚴正指出，南部科學園區與竹科唯一的園區物流業者「科學城物流」經營權已落入具中國政協背景家族之手，等同紅色資本滲透台灣科技命脈，痛批政府「不能再裝沒事」，要求經濟部、投審會、國科會一週內提出完整國安風險評估，並正面回應「港資是否等同中資」。

邱議瑩強調，科學城物流由台灣嘉里大榮、香港嘉里物流一路被順豐控股併購，背後涉及北京、上海政協委員家族。掌握園區物流即掌握物料流向、生產稼動率等敏感數據，一旦雲端回傳，台灣半導體產業將暴露在對岸監控之下，「這不是商業問題，是國安問題！」她認為，2019年後香港已失去自治，港資與中資界線模糊，經濟部部長龔明鑫「將與陸委會研商」的回應過於曖昧，無法因應當前威脅。

對此，國科會副主委蘇振綱稱園區物流屬自由市場，科學城並非獨家，且廠商有營業秘密防護，將加強資安查核。邱議瑩反駁，只要資料上傳一次「就來不及靠稽查補破網」，風險即時存在。

邱議瑩最後重申，半導體是台灣命脈，絕不能讓紅色資本繞道滲透，政府應立即補破網，而非等危機爆發才亡羊補牢。

