紅色資金在台設博奕樞紐 北檢4路搜索台籍負責人遭拘提

薩摩亞商精博互娛科技有限公司負責人朱大潛。呂志明攝



由中國資金成立的騰雲資訊、薩摩亞商精博互娛科技有限公司等多家公司，隱身在台灣頂級商辦大樓「南山廣場」，從事網路博奕軟體設計，協助金主在海外發展博奕事業。為了隱匿非法犯行，騰雲公司還虛開發票進行假交易，打造該公司為一正派經營公司，猶如太子集團在台成立天旭公司從事博奕犯罪的翻版。

台北地檢署檢察官黃奕華昨(1/27)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，前往位於南山廣場36樓的騰雲資訊、精博互娛等公司及相關被告住居所共計4處執行搜索，並拘提在台主要管理人同時身兼精博互娛負責人的朱大潛、2名會計，在今(1/28)日下午移送北檢複訊。

騰雲資訊會計宋怡臻。呂志明攝

另外，公司管理幹部及設計博奕軟體工程師，在昨日傳喚到案經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯賭博、洗錢等罪，各諭知30萬元至10萬元不等金額交保。

據了解，中國籍男子蘇忠生，挾帶著龐大資金，於2016年間來台成立聚賢科技公司，事後更名為騰雲資訊公司，並在台北信義區頂級商辦大樓「南山廣場」租下辦公室，對外標榜資訊軟體服務業，實際上從事網路博奕軟體程式設計，交由蘇男在海外上架，從事網路博奕事業。

騰雲資訊會計曾之岳。呂志明攝

蘇男另外在台成立多家公司，整個台灣事業交由台灣籍的男子朱大潛負責管理，騰雲與這些公司進行假交易並虛開發票，以掩飾公司實際從事網路博奕的犯行。

檢調獲報在搜證告一段落後，於昨日發動搜索，同時拘提台籍主要負責人朱大潛、公司2名會計宋怡臻、曾之岳，並在今日下午將3人移送北檢法辦，全案朝涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》洗錢等罪嫌方向偵辦。

