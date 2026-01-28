紅色通緝令：吹哨人指俄羅斯濫用國際刑警組織通緝名單打擊異見人士
國際刑警組織一名吹哨人提供數千份文件，首次揭露了俄羅斯濫用該組織打擊海外異見人士的程度。
提供給BBC國際台和法國調查媒體「Disclose」的數據顯示，俄羅斯利用國際刑警組織的通緝名單，要求逮捕政治對手、商人、記者等人士，聲稱他們犯下罪行。
數據分析還表明，過去十年間，國際刑警組織獨立的投訴部門收到的針對俄羅斯的投訴數量超過其他國家——是排名第二的土耳其的三倍。
此外，數據顯示，針對莫斯科通緝請求的投訴導致案件被推翻的數量也超過其他國家。
在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，國際刑警組織對莫斯科的活動加強了審查，「以防止任何可能濫用國際刑警組織管道，針對烏克蘭衝突內外的個人」。
但洩漏的文件表明，這些措施並沒有阻止俄羅斯濫用該制度，舉報人告訴我們，一些更嚴格的措施在2025年被悄悄取消了。
對此，國際刑警組織表示，每年都有數千名全球最嚴重的罪犯因其行動而被捕，並且該組織擁有多項防止濫用機制的系統，這些系統在過去幾年中得到了加強。
該組織也表示，他們意識到逮捕令可能對個人造成的影響。
「收到紅色通緝令後，你的生活將徹底改變。」俄羅斯商人伊戈爾·佩斯特里科夫（Igor Pestrikov）說道，他的名字出現在洩漏的文件中。
國際刑警組織本身並非全球性警察機構，而是協助世界各地的警方合作。紅色通緝令（red notice）是向其所有196個成員國發出的警報，要求他們定位並逮捕某人。紅色擴散通緝令（red diffusion）與之類似，但僅發送給特定國家。
佩斯特里科夫2022年6月逃離俄羅斯（烏克蘭被入侵四個月後）並向法國申請庇護後，發現自己的名字出現在紅色擴散通緝令中。
他覺得自己只有兩個選擇：「去警察局說我上了『國際刑警組織的系統』」，然後冒著被捕的風險；或者低調行事。他說，低調行事可能意味著「你租不到房子，銀行帳戶會被凍結」，而他自己就遭遇了這種情況。
「我時刻提心吊膽，」他補充道。為了安全起見，他的女兒和外婆搬到了另一個國家。他說，警察「隨時可以闖進你的房子……所以你就像一隻被逼到牆角的老鼠」。
他說，「正是這種壓力、焦慮、緊張和無法無天的境況，最終導致家庭破裂。」
佩斯特里科夫曾是俄羅斯大型金屬公司的主要股東，這些公司在上世紀90年代被私有化，其中最著名的是索利卡姆斯克鎂廠。
在2022年入侵烏克蘭前的幾個月裡，他表示，政府部長們向他施壓，要求他停止向國外銷售產品，只供應俄羅斯市場。他認為，這意味著他的產品可以用於製造戰鬥機和坦克等軍事裝備的零件。
他說，他反對的不僅僅是「被迫以更低的價格出售產品，以及賣給部委指定的客戶」，而且「這也是一個道德問題……沒有人願意參與生產用於殺人的東西，哪怕是間接的」。
佩斯特里科夫認為，他拒絕服從以及他當時的妻子是烏克蘭人這一事實，導致他的公司被國有化，俄羅斯也對他展開了金融犯罪調查。
逃往法國後，他擔心克里姆林宮可能會在那裡對他進行報復，於是他聯繫了國際刑警組織。國際刑警組織告知他已收到一份紅色通報請求，該請求已通過了該機構的審核。
佩斯特里科夫決定透過國際刑警組織內部的獨立監督機構——國際刑警組織檔案控制委員會（CCF）——提出質疑，認為俄羅斯的請求是出於政治動機。
國際刑警組織的章程明確規定，該組織不得「用於進行任何政治、軍事、宗教或種族性質的干預或活動」。
在佩斯特里科夫被通緝近兩年後，俄羅斯聯邦刑事法院的裁定主要出於政治動機。他向我們出示了聯邦刑事法院的文件，文件顯示俄羅斯提供的資訊「千篇一律、千篇一律」，並且對所謂的罪行「解釋不足」。國際刑警組織取消了對佩斯特里科夫的拘留請求。
國際刑警組織僅公佈關於非法逮捕請求的基本數據，並且自2018年以來，不再披露哪些國家是投訴和調查的對象。這種缺乏透明度使得評估問題的嚴重程度變得困難，但洩漏的文件首次揭示了更完整的情況。
BBC取得的文件包含被提交給該組織檔案控制委員會（CCF）的投訴清單。
數據並不完整，但涵蓋了廣泛的國家。在列出請求逮捕的國家中，針對俄羅斯的投訴數量最多——這種情況已經持續了11年。
文件還顯示，在過去十年中，至少有700名被俄羅斯通緝的人向該委員會提出申訴，其中至少400人的紅色通緝令或擴散通緝令被撤銷——根據我們收到的數據，這比任何其他國家都多。
「從歷史上看，俄羅斯一直是濫用紅色通緝令的主要國家之一。」英國大律師本·基思（Ben Keith）說。他曾經代理過許多希望將自己的名字從國際刑警組織通緝名單中移除的客戶。
他認為國際刑警組織與俄羅斯之間存在著特殊的問題，而該機構為防止濫用紅色通緝令所做的努力並未成功。
他表示，「經常會遇到一些客戶，他們都受到俄羅斯紅色通緝令的約束，這些人要么與政界有聯繫，要么往往親烏克蘭，或者是因為公司遭到惡意收購。」
專門處理國際刑警組織事務和引渡問題的國際律師尤里·涅梅茨（Yuriy Nemets）也認為，在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，國際刑警組織加強了對俄羅斯逮捕請求的審查，但事實證明，這種審查並未奏效。
他表示，知道一些反對戰爭的俄羅斯人「因為公開反對戰爭而成為目標，並被指控犯有金融…或其他普通罪行，並因此被列入資料庫」。
他補充說：「鑽空子並不難。」
除了通緝令和投訴訊息外，這位國際刑警組織內部人士還向BBC提供了數千條各國之間透過國際刑警組織通訊系統發送的訊息，揭示了另一種追蹤境外人員的非正式途徑。
其中一條從莫斯科發給阿布扎比執法人員的訊息解釋說，國際刑警組織拒絕了一項紅色通緝令的請求，但仍希望獲得協助以追蹤嫌疑人的下落。這違反了國際刑警組織關於成員不應以這種方式使用其管道的建議。
洩漏的訊息中還包含有關記者阿爾緬·阿拉米揚（Armen Aramyan）的消息。阿拉米揚因報道支持反對派領導人阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）的學生抗議活動，於2021年1月被判「誘使未成年人從事危險活動」，之後逃離俄羅斯。
阿拉米揚先去了亞美尼亞，然後又去了德國。俄羅斯向兩國執法機構發出的信息繞過了更正式的紅色通緝令和紅色擴散程序，直接要求提供關於阿拉米揚及其下落的「任何有用資訊」。
這則訊息發出於2023年2月，當時俄羅斯正處於限制措施之下，其資訊在發出前都會經過審查。我們無法確定資訊是否已送達，但根據資訊來源，舉報人認為資訊已送達。
當BBC向阿拉米揚展示訊息副本時，他表示感到震驚，但並不驚訝。
「我認為他們沒想到德國會提供我的地址、電話號碼並引渡我，但如果他們至少能獲得一些零星信息，對他們來說仍然很有價值。」
洩漏的訊息中還包含其他訊息，其中外國執法機構回應了莫斯科的訊息請求。它提供了納瓦爾尼的盟友柳博芙·索博爾（Lyubov Sobol）和知名叛逃者格列布·卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）的行蹤細節。在國際刑警組織宣布對莫斯科進行額外審查後，有關卡拉庫洛夫的情報交換就發生了。
BBC也獲得了2024年和2025年的國際刑警組織內部報告，這些報告顯示，該組織高級主管持續關注俄羅斯的活動。
在其中一份報告中，一位高級官員直接向俄羅斯代表表達了對該國「蓄意濫用」國際刑警組織系統的「嚴重關切」，並指出存在「公然違反」國際刑警組織規則的情況。
儘管對俄羅斯實施了額外的限制，但報告顯示，2024年俄羅斯提出的申請中仍有約90%通過了初步審查。然而，在同一時期，國際刑警組織協調委員會 (CCF) 駁回了約一半收到投訴的俄羅斯申請。這引發了人們對這些措施是否足夠嚴格的質疑。
一份報告描述了2024年俄羅斯試圖對國際刑事法院法官和一名檢察官發布紅色通緝令，此前該法院已因入侵烏克蘭一事對普京總統和另一名政府官員發出逮捕令。莫斯科的這些請求都被駁回。
儘管國際刑警組織內部對俄羅斯濫用其係統表示擔憂，但報告也顯示，2024年和2025年期間，該組織內部曾討論是否取消對俄羅斯活動的額外限制。
最終，這項決定似乎對莫斯科有利。檢舉人告訴BBC，2025年國際刑警組織悄悄取消了對俄羅斯的一些額外限制措施──目前尚不清楚軟化到什麼程度。儘管BBC多次要求置評，但國際刑警組織表示，由於其「嚴格的資料處理規則」，無法對此發表評論。
BBC無法向國際刑警組織透露洩密事件的全部細節，因為這樣做可能會暴露洩密源。然而，當被問及調查中提出的問題時，國際刑警組織表示，「擔心一些指控似乎源於對國際刑警組織和CCF系統運作方式的誤解，或是對數據和國際刑警組織系統內部變更的事實性錯誤」。
「說我們優先考慮警務合作而非防止濫用是不實的——國際刑警組織遵循其章程，該章程明確禁止將我們的系統用於主要涉及政治、軍事、宗教或種族性質的信息。」
過去，國際刑警組織曾表示，確保溝通管道暢通是預防犯罪更有效的途徑。
我們已向俄羅斯內政部尋求置評，但未獲回應。
律師尤里·涅梅茨和本·基斯也認為，國際刑警組織應該採取更多措施防止其係統被濫用。 「如果發現某些國家嚴重且持續地濫用紅色通緝令和擴散通緝令，那麼應該暫停其在系統中的資格一段時間。」基斯說。
否則，佩斯特里科夫擔心，俄羅斯「只要按一下按鈕，就能輸入任何訊息，給你扣上任何罪名——這讓他們可以在世界各地進一步迫害你」。
