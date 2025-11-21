紅茶不只能喝！家事達人教你「天然清潔法」，抗菌、去水垢還省錢

紅茶包可成為家中環保清潔的「隱藏神器」。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

英籍作家亨利詹姆斯（Henry James）曾在小說《貴婦人的畫像》中寫下「人生中極少有時刻比享用下午茶更令人愉悅」這一番話，意外在文學圈流傳多年，而這項為人熟知的下午茶文化，如今又因茶葉的清潔功能而成為家務圈的新焦點。清潔專家表示，泡過的茶包不應立即丟棄，因還可讓民眾重複利用於玻璃清潔，成為家中環保清潔的「隱藏神器」。

根據經常分享生活知識與小技巧的Daily Meal報導，早在維多利亞時代，就因為茶葉隨處可見又能重複利用，讓當時的民眾開始使用泡過的紅茶茶水清潔器皿與玻璃，而這個環保又簡單的技巧就一直延續至今，更是早期家庭主婦的傳統清潔法，再加上近幾年來推崇天然與環保的趨勢下，這項古老的清潔方法再度映入大眾眼簾。

專家指出，茶葉中的單寧酸（tannic acid）具有抗菌能力，尤其是紅茶中的單寧更能充當天然清潔劑，其輕微酸性可分解油膩污垢、指紋及硬水沉積，使霧霧的玻璃恢復明亮。不過，專家也提醒，由於花草茶與綠茶的單寧酸含量不足以清潔油汙，因此建議還是以紅茶包為佳。

另外，專家說明，由於玻璃不具多孔材質，因此不會像布料或瓷器般被茶水染色，用茶水清潔玻璃的民眾毋須擔心，而這項清潔技巧也可用在玻璃杯、玻璃水壺、鏡面等。為了避免在清潔後留下細小棉絮，專家也建議民眾可使用無棉絮的布來擦拭，以確保玻璃維持光亮。

紅茶水可作為玻璃清潔液。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

茶水怎麼清潔玻璃？

取3、4包使用過或全新的紅茶茶包，放入煮沸的熱水中浸泡至少10分鐘。 取出茶包並待茶水冷卻，將茶水倒入噴霧瓶，就成了天然的「茶水玻璃清潔液」。 將茶水噴灑於玻璃表面，再用超細纖維布擦拭，最後可用溫水稍微沖洗再擦乾，避免茶漬殘留。

單寧酸是什麼？

單寧（tannic acid）又稱鞣酸，是一種水溶性的多酚類化合物，存在於許多植物中，例如茶葉、葡萄皮和某些莓果，它具有收斂性，能與蛋白質結合，因此會讓口腔感覺乾澀，是植物為了防禦害蟲和紫外線傷害而產生的化學成分，同時也是紅酒、茶、咖啡等飲品的澀味來源。雖然單寧酸具有抗氧化等生物活性，有助於預防部分癌症和抗發炎，但過量攝取可能影響胃黏膜健康。



