紅葉國小神翻譯秒變「小國」？遊客一看指示牌全笑翻

台東縣延平鄉紅葉國小觀光指示牌英文翻譯出包，笑翻遊客。（蔡旻妤攝）

台東縣延平鄉紅葉國小近日因觀光指示牌英文翻譯烏龍，意外成為話題，原本應標示「Hongye Elementary School」的小學，指示牌卻寫成「Hongye Small countries」，讓「國小」瞬間變成「小國」，令人哭笑不得。

近日天氣轉冷，有遊客前來紅葉溫泉泡湯祛寒，卻在紅葉橋路口意外發現這張搞笑指示牌。學校郭姓老師表示「我們在地人平常路很熟，不會特別注意招牌，但看到寫成『small甚麼countries』，感覺好像我們自成一個國家」

實際走到校門口，門牌上使用的是「Hongye Primary School」，屬英式用法；Elementary School則是美式寫法，兩者皆指小學，若翻成Small countries，意思完全不同，讓紅葉國小意外「被升格」。

不僅如此，指示牌上紅葉溫泉的英文也出包，寫成「Warm Spring」而非慣用的「Hot Spring」，容易讓遊客搞混。當地王姓居民指出，看翻譯就知道不對，會混淆方向，也會懷疑說是不是有這所學校。

