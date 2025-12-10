紅葉國小英文指標翻成「小國家」 網友調侃這裡變「新興國家」

紅葉國小英文指標翻成「小國家」，引網友與遊客熱議。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣延平鄉近日出現令人莞爾的觀光指示牌烏龍。遊客在紅葉溫泉紅橋附近鄉道發現，紅葉國小的英文竟被誤譯為「Hongye Small countries」，將「國小」翻成「小國家」；紅葉溫泉則被寫成「Hongye warm spring」，使原本知名的溫泉景點變成單純的「溫暖泉水」；引網友與遊客熱議，不少人調侃「這裡是不是突然變成新興國家？」

紅葉溫泉是台東著名的泡湯勝地，鄰近的紅葉國小更因紅葉少棒隊的傳奇事蹟名揚全國，被視為台灣少棒運動的重要起源地，也許是遊客到訪紅葉部落的必訪景點。也因此，指示牌的英文錯誤引人注意。

縣議員古志成表示，公共指標屬於旅客初次接觸的門面，外語標示失誤不僅影響觀感，更可能造成外籍遊客導航與動線辨識困難。提醒相關單位應加強審查，避免類似錯誤反覆發生，形同國際笑話。

校長方穎豐也希望相關單位盡速修正，避免誤導外籍旅客。當地教師指出，紅葉國小官方使用的英文名稱為「Hongye Primary School」或「Hongye Elementary School」皆可，但絕無「Small countries」的說法。他說，因當地居民多熟悉路況，平時未細看指示牌英文，而此次錯譯很可能是翻譯軟體直譯造成。

延平鄉長余光雄回應，鄉公所決定先行下架錯誤指示牌，再重新校對英文翻譯，待完成正確標示後再重新設置，維護旅客與民眾的使用品質。