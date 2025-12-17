紅葉季助攻！11月訪日客數創新高 禁令衝擊「中國遊客成長率降至3%」

在各國市場中，南韓與台灣皆創下歷年11月的最佳紀錄，美國遊客數也首度在年累計中突破300萬人大關。

日本政府觀光局（JNTO）今（17日）公布最新統計數據，受惠於紅葉季後半段的高人氣11月訪日外國遊客數達351萬8,000人，較去年同期成長10.4%。今年前11個月的累計訪日總人數已突破3,906萬人，正式超越2024年全年度紀錄，刷新歷史新高。

在各國市場中，南韓與台灣皆創下歷年11月的最佳紀錄，美國遊客數也首度在年累計中突破300萬人大關，顯示日本旅遊市場整體動能依然強勁。

綜合外媒報導，在整體亮眼的數據背後，作為主力市場的中國客源卻出現顯著失速。11月中國訪日遊客為56萬2,600人，成長率從10月的23%大幅萎縮至3.0%，這是自疫情後恢復旅遊以來，該國訪日人數增幅首度跌至個位數。

此現象與政治局勢緊密關聯，受高市早苗首相「台灣有事」言論影響，中國政府於11月中旬發布赴日旅遊自制呼籲，直接衝擊了原本維持雙位數成長的狀況。儘管因航班機位較去年增加，使得總人數仍維持小幅成長，但市場普遍擔憂這僅是衝擊的開始。

這波旅遊降溫已迅速波及日本零售市場，依賴免稅消費的百貨龍頭首當其衝。根據最新統計，三越伊勢丹12月上半旬的免稅銷售額驟減約20%，高島屋與大丸松坂屋也分別出現10%與9%的下滑。野村證券分析師指出，化妝品等高度仰賴中國客源的產業，未來一年的免稅銷售恐面臨持續性的下行壓力。

根據帝國數據銀行對上千家企業的調查，超過4成的日本企業認為中國的旅遊限制將對日本經濟產生負面衝擊，其中又以運輸與倉儲業者的危機感最為強烈。

日本總合研究所研究員古宮大夢警告，若日中關係無法改善導致僵局長期化，未來3年日本可能損失高達2.3兆日圓的觀光消費額。隨著農曆新年將至，這股政策帶來的負面影響預計會更趨明顯，成為日本觀光業能否維持成長的一大變數。

