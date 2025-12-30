紅葉溫泉不再「非法」！三代傳承抗停業 拚明年溫泉季重生

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代興建營運，是許多老花蓮人的回憶。（羅亦晽攝）

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代興建合法營運，法令變更後因未取得旅館業登記及溫泉水權，4年前遭縣府勒令停業迄今，由於建物所在地屬原住民保留地，需經部落會議同意才可合法使用，經鄉公所積極協助處理土地相關程序後，雙方今天也簽訂原保地租賃完成合法承租程序，後續將開始申請相關登記許可，用最快速度復業。

紅葉溫泉旅社前身為日據時代警察療養所，民國41年由呂姓業者接手營運至今已傳到第三代，是許多老花蓮人的回憶，不過業者在《溫泉法》上路後未依規定合法登記取得水權，也沒有申請旅館業登記證，縣府109年查獲違規經營後，除依法開罰也在111年勒令業者停業及停止取用溫泉水。

廣告 廣告

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代興建營運，是許多老花蓮人的回憶。（羅亦晽攝）

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代興建營運，是許多老花蓮人的回憶。（羅亦晽攝）

花蓮縣萬榮鄉長梁光明（左）今天代表公所，與「紅葉溫泉旅社」三代業者呂曉苓（右）簽訂紅葉溫泉原保地租賃契約，讓業者能展開辦理後續的復業程序。（羅亦晽攝）

花蓮縣萬榮鄉長梁光明（中）今天代表公所，與「紅葉溫泉旅社」二、三代業者簽訂原保地租賃契約，幫助業者展開辦理後續的復業程序。（羅亦晽攝）

由於旅社位處屬原住民保留地，須經部落會議同意合法使用後才能申請使用溫泉水權，萬榮鄉公所考量地方觀光與族人權益，近年積極主動協助業者展開地籍釐整、用途變更及補正等程序，同時也持續與原住民族委員會、縣府頻繁協商，終於成功引導業者依《原住民保留地開發管理辦法》，完成合法承租作業，讓紅葉溫泉正式獲得法律上的合法地位。

鄉公所今天特別舉辦「紅葉溫泉原保地租賃簽約儀式」，由鄉長梁光明代表公所，與第三代業者呂曉苓簽訂合約，雖然雙方定約9年，公所希望業者能盡快處理後續復業程序，先暫時簽約3年，待確定復業後再補簽6年租約。

萬榮鄉長梁光明表示，紅葉溫泉是鄉內珍貴的自然資產，過去因業者遭他人舉報沒有經合法程序占用土地，面臨停業危機，經公所在旁協助業者拆除違章建築及整理土地相關事宜後，土地合法承租程序已塵埃落定，業者後續也會依法申請營運與設施修繕等措施，這段期間公所也會持續輔導業者，串聯溫泉與在地原民文化、自然景觀等，轉型為具競爭力的觀光亮點，為部落創造更多就業機會與經濟效益。

第三代業者呂曉苓表示，感謝紅葉部落族人的支持，讓家人看到復業的一絲曙光，不過未來離正式對外營業還有一段路要走，如向縣府建設處申請溫泉水權、取得觀光處旅館登記證跟溫泉標章等，且停業期間旅社建物與設施都有些損壞，不過會用最快的速度處理，趕上明年溫泉季活動。

更多中時新聞網報導

牙科X光輻射低 不一定要穿鉛衣

TPBL》林書豪親訴退役主因 透露未來計畫

蔡小虎發宏願征服北高雙巨蛋