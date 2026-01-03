紅葉滿山 苗栗馬那邦山賞楓正是時候

紅葉滿山迷人苗栗大湖馬那邦山賞楓正是時候。（記者江乾松攝）

▲紅葉滿山迷人苗栗大湖馬那邦山賞楓正是時候。（記者江乾松攝）

素有北馬南奧的全台賞楓美譽的苗栗大湖馬那邦山是全台名聞遐邇的賞楓景點，目前馬那邦山的楓紅正在盛開，滿山紅葉非常經點迷人，前往馬那邦山賞楓正是時候。

前往苗栗縣大湖鄉馬那邦山賞楓平易近人的交通便捷，從苗栗交流道下走台七十二線快速公路直達草莓盛產地大湖鄉後再沿台十三線南下到一三五點五公里處改走苗五十五線及苗五十五之一線就可直上馬那邦山。在海拔八百公尺處錦雲山莊莊主徐錦榮會接待嚮導，電話：0933571588。附近可以觀賞到美艷的楓紅，不用步行登山很方便的觀賞最鮮豔的楓紅，回程可到草莓觀光果園品嘗鮮艷的草莓，是很理想的一日遊，歡迎全國各的鄉親與遊客前往賞楓踏青採草莓。