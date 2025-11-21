紅蔥頭萃液染布 學童直呼神奇

北門區三慈國小與三寮灣東隆宮合作，舉辦關水文化體驗，以在地的紅蔥頭萃取汁液染出不一樣的作品。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕北門報導

紅蔥頭不只是辛香料！北門區三慈國小與三寮灣東隆宮合作，舉辦關水文化體驗，以在地的紅蔥頭萃取汁液染出不一樣的藝術作品。

北門三慈國小校長郭詔維表示，學校推動在地文化與藝術教育，今年度配合「一一四年度南市博物館及地方文化館深耕計畫」，與三寮灣東隆宮攜手辦理「關水文化走讀與體驗營」，邀請講師張順治指導學生，使用北門特色農產紅蔥頭萃取染汁，開啟藝術創作。

北門區三慈國小以在地生產的紅蔥頭染布，直呼好神奇。（記者盧萍珊攝）

學生們也分享驚喜，二年級的邱言昕指出，第一次看到紅蔥頭變顏色，好像施以魔法。

三寮灣東隆宮總幹事吳崑源說，走讀課程希望讓孩子從「關水文化」的脈絡中，逐步認識在地早期居民的生活智慧與環境共生。