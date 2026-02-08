紅蔥頭飄香北門料理研發結合食農體驗 黃偉哲：不怕貨比貨只怕不識貨

北門區農會舉辦「2026 蔥蔥農農 游刃有魚～農產推廣行銷活動」。現場透過料理教作、剪蔥比賽及創新加工產品展示等多元內容，引導民眾從「產地到餐桌」認識紅蔥頭的風味特色與產業價值，讓農產推廣不只好吃，更好玩。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 為提升台南紅蔥頭市場能見度並帶動在地農產消費，北門區農會今（8）日舉辦「2026 蔥蔥農農 游刃有魚～農產推廣行銷活動」。現場透過料理教作、剪蔥比賽及創新加工產品展示等多元內容，引導民眾從「產地到餐桌」認識紅蔥頭的風味特色與產業價值，讓農產推廣不只好吃，更好玩。

台南市長黃偉哲表示，台南農特產品質優良，絕對「不怕貨比貨，只怕不識貨」。北門區農會巧妙結合在地農漁特色，將紅蔥頭、玉米、虱目魚及台灣鯛等素材，轉化為紅蔥頭酥、虱目魚酥、碗粿等精緻加工品，不僅提升產品附加價值，也展現農產加工的市場潛力。紅蔥頭更是台南最具代表性的作物之一，產量穩定且風味獨特，市府將持續透過體驗式行銷與多元通路推廣，拉近消費者與產地的距離，擴大市場需求，協助農民穩定收益，打造具競爭力的在地農產品牌。

農業局說明，台南市為全國紅蔥頭最大產區，種植面積約1,015 公頃，約占全台85%，總產量達 10,891 公噸，主要集中於七股、安南、北門、學甲及將軍等地，產期自每年 11 月至隔年 5 月。除鮮食外，亦廣泛應用於各式料理與加工產品。

農業局長李芳林指出，本次活動結合紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭等料理教作，並辦理剪蔥比賽及食農體驗活動，提升民眾參與感與互動性。同時展示紅蔥酥灑粉、紅蔥頭油潑辣子醬、紅蔥玉米脆片及紅蔥酥原醬等創新加值產品，展現紅蔥頭加工多元發展潛力，拓展市場通路，分散產季銷售壓力。

農業局進一步指出，活動亦結合農特產品展售及促銷活動，期盼透過多元行銷與產品研發，提升農產品差異化與價值感，吸引青年返鄉投入農業，並促進農民、農會與地方產業共創雙贏。未來將持續結合產地、農會及加工端資源，推動紅蔥頭多元行銷與產品開發，擴大消費族群，並邀請民眾多加選購台南在地紅蔥頭及相關加工產品，以實際行動支持在地農業，共同促進農產永續發展。

