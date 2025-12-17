紅薏仁勝白薏仁！連食8週降三酸甘油酯 脂肪肝獲改善

高血脂患者每週五天以紅薏仁混合糙米作為主食，連續八週後不僅脂肪肝獲得改善，體重還減輕了兩公斤。營養師指出，紅薏仁抗氧化能力遠勝於一般白薏仁，對抗發炎、延緩老化效果更為顯著。

外表呈紅褐色的紅薏仁雖與市面常見的白薏仁同屬薏苡仁家族，但兩者營養成分卻有明顯差異。（圖／Photo AC）

營養師呂美寶在其臉書專頁分享，外表呈紅褐色的紅薏仁雖與市面常見的白薏仁同屬薏苡仁家族，但兩者營養成分卻有明顯差異。紅薏仁富含花青素與多酚類抗氧化物質，抗氧化能力比白薏仁更為強大，能有效對抗發炎反應並延緩老化過程，是值得日常飲食中納入的健康穀物。

《台中區農業改良場》與相關研究團隊曾進行一項為期兩個月的臨床試驗。研究中，高血脂患者每週五天、連續八週以「紅薏仁與糙米3：7的比例」作為午晚餐主食，在其他飲食內容維持不變的情況下，患者的三酸甘油酯與肝發炎指數均出現顯著下降，不僅脂肪肝狀況獲得改善，體重也減輕了兩公斤，健康效益令人驚豔。

呂美寶強調，紅薏仁在改善代謝症候群、調節高脂飲食導致的代謝失調。（圖／Photo AC）

呂美寶強調，紅薏仁在改善代謝症候群、調節高脂飲食導致的代謝失調，以及非酒精性脂肪肝疾病方面都展現出良好的保護潛力。她建議民眾可將紅薏仁浸泡後與糙米或十穀米一同烹煮，不僅能增添飲食風味，更可同時享受其帶來的多重保健效果。

根據《台中區農業改良場》官網資料，紅薏仁與精白薏仁的差別類似糙米與白米的概念。紅薏仁保留了麩皮層的全穀薏仁，其麩皮中富含不飽和脂肪酸、維生素B群、維生素E、膳食纖維及植化素等營養素，營養價值明顯高於去除麩皮的白薏仁。

