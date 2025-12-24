紅藜種子太空旅行7個月 返台東土坂栽種復育

在太空旅行7個月的台灣原生種紅藜種子4月份送回台東土坂部落種植，土坂國小師生細心照顧並紀錄下它們的生長情況，9月份順利長大收成20公克。國家太空中心表示，證實紅藜種子在經過太空嚴苛的環境，重返地球仍能穩定生長甚至長得更好。

國家太空中心副主任余憲政表示，「重新的種植之後，它的確長得會比一般紅藜快很多，而且比較高所以生產量可能也比較多。」

24日國家太空中心把第2代太空紅藜種子贈送給台東縣政府推廣種植。有紅藜先生之稱的吳正忠表示，紅藜是排灣族的傳統食物，經過證營養價值高，在國內曾經興盛一時，現在卻走下坡，期待太空紅藜能再帶動新一波的產業發展。

廣告 廣告

紅藜農民吳正忠指出，「我覺得它必須一定要回到部落，那從部落再生根發芽之後，也可以變相帶動我們台東這邊紅藜產業的新IP（智慧財產）。」

縣府表示，經過太空洗禮的紅藜，除了要持續推廣它的農業經濟價值，還要在台東縣推廣太空科技教育。

更多公視新聞網報導

遊台東鸞山部落11人被蜂螫 2人送醫前無呼吸心跳

台東鐵花村深夜大火 火車木屋全面燃燒無傷亡

台東龍眼花盛開 卑南養蜂班花蜜大豐收

