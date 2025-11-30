紅蘋果無人機試射空對空飛彈 締造空戰里程碑

記者賴名倫／綜合報導

土耳其拜卡科技公司宣布，「紅蘋果」（Kizilelma）無人機於11月28日搭配自製「遊隼」（GÖKDOĞAN）飛彈，執行實彈射擊測試；不僅締造無人戰機（UCAV）首次試射空對空飛彈的歷史紀錄，也可望引領未來「有人／無人組合」（MUM-T）技術發展。

飛航新聞網站「The Aviationist」報導，該架代號PT5的「紅蘋果」是最新一架預量產型原型機（機體編號TC-OZB5），其採用土國防工業大廠「ASELSAN」集團研發的「MURAD」主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以及機載光電瞄準系統（EOTS）等兩款先進配備；並在此次測試中由AESA雷達進行導引，讓具視距外（BVR）作戰能力的「遊隼」飛彈，以對頭攻擊模式精準命中靶機；土耳其空軍還在本次測試中，出動5架F-16戰機伴飛，並執行編隊飛行與記錄參數作業，展現未來戰機與UCAV搭配執行協同作戰的先進潛力。

拜卡科技公司指出，「紅蘋果」機身長度與翼展分別是14.7與10公尺；最大起飛重量可達6噸，其最高速度達0.9馬赫（1100公里），但具備匿蹤外型，可運用機腹彈艙與翼下派龍，掛載多種空對地飛彈與導引炸彈，未來更可望發展完整空對空作戰能力，強化制空作戰優勢。

值得一提的是，「紅蘋果」原型機曾於2023年6月登上「安納杜魯號」（L400）兩棲突擊艦甲板展示，凸顯其可望發展艦載型號，用於提升土國海軍投射戰力；此外，義大利李奧納多公司與拜卡科技，也於今年3月簽約成立合資公司，合作研發人工智慧（AI）技術用於改良「紅蘋果」、以搭配爭取英義日「全球空戰計畫」（GCAP）第6代戰機的「忠誠僚機」計畫，凸顯該機具備雄厚潛力，足以比肩波音集團的MQ-28A、美國空軍「協同戰鬥航空器」（CCA）的YFQ-42A與YFQ-44A，持續帶動先進無人機技術革新。

「紅蘋果」無人戰機日前試射「遊隼」空對空飛彈，締造全球首款無人機驗證空對空作戰能力的關鍵里程碑。（取自Defence_Turk_EN「X」帳號）

「紅蘋果」運用AESA雷達，導引「遊隼」飛彈精確命中視距外目標，展現先進空戰攔截效能。（截自土耳其國防部影片）

土國空軍出動F-16戰機伴飛「紅蘋果」，凸顯未來搭配執行「有人／無人組合」協同作戰潛力。（取自拜卡公司網站）

紅蘋果」先前曾登上「安納杜魯號」兩棲突擊艦甲板，不排除未來將推出艦載型號，讓該艦成為無人機投射母艦。（達志影像／路透社資料照片）