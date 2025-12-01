「紅蘋果」無人機試射對空飛彈 土國創全球首例

記者賴名倫／綜合報導

土耳其拜卡科技公司的「紅蘋果」（Kizilelma）無人機，11月28日搭配自製「遊隼」（GÖKDOĞAN）飛彈執行實彈射擊測試，締造無人戰機（UCAV）首次試射空對空飛彈的歷史紀錄。

配備AESA雷達 驗證視距外打擊

軍聞網站「The Aviationist」報導，該架代號PT5的「紅蘋果」是最新一架預量產型原型機（機體編號TC-OZB5），採用土國國防工業大廠「ASELSAN」集團研發的「MURAD」主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以及機載光電瞄準系統（EOTS）等兩款先進配備。

在本次測試中，「紅蘋果」由AESA雷達導引，讓具視距外（BVR）作戰能力的「遊隼」飛彈，以對頭攻擊模式精準命中靶機。土耳其空軍也在測試中出動5架F-16戰機伴飛，並執行編隊飛行與記錄參數作業，展現未來戰機與UCAV搭配執行協同作戰的先進潛力。

具匿蹤外型 可望發展艦載型號

「紅蘋果」機身長14.7公尺、翼展10公尺，最大起飛重量6噸，最高速度0.9馬赫（時速約1100公里），具備匿蹤外型，可運用機腹彈艙與翼下派龍，掛載多種空對地飛彈與導引炸彈，未來更可望發展完整空對空作戰能力，強化制空作戰優勢。

「紅蘋果」原型機曾於2023年6月登上「安納杜魯號」（L400）兩棲突擊艦甲板展示，研判可望發展艦載型號，提升土國海軍投射戰力。此外，義大利李奧納多公司與拜卡科技，今年3月簽約成立合資公司，合作研發人工智慧（AI）技術用於改良「紅蘋果」，以爭取英義日「全球空戰計畫」（GCAP）第6代戰機的「忠誠僚機」計畫，凸顯該機具備雄厚潛力，足以比肩波音集團的MQ-28A、美空軍「協同戰鬥航空器」（CCA）的YFQ-42A與YFQ-44A，帶動先進無人機技術革新。

<「紅蘋果」試射「遊隼」空對空飛彈，成為全球首款驗證空對空作戰能力的無人戰機。（取自Defence_Turk_EN「X」）

<土耳其空軍F-16戰機伴飛「紅蘋果」，展示「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰潛力。（取自拜卡公司網站）

<「紅蘋果」曾登上「安納杜魯號」兩棲突擊艦甲板，未來可望推出艦載版型號，讓該艦成為無人機投射母艦。（達志影像／路透社資料照片）

<「紅蘋果」運用AESA雷達，導引「遊隼」飛彈精確命中視距外目標，展現先進空戰攔截效能。（截自土耳其國防部影片）