紅蘿蔔地獄降臨台北101萬人朝聖 《黑白大廚》最終冠軍倒數揭曉
▲ 圖 / Netflix提供
台北市 / 林彥廷 綜合報導
Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第2季自開播以來話題不斷，隨著賽事進入白熱化的最後階段，節目中最令觀眾印象深刻的「無限地獄料理賽」也正式登場，並揭曉本季地獄食材「紅蘿蔔」。Netflix上週六（10日）驚喜將節目經典場景實體化，神還原劇中的「巨型紅蘿蔔田」，直接把整座紅蘿蔔田搬進台北101水舞廣場，盛大舉辦「台版紅蘿蔔地獄活動」。現場集結台灣13間知名品牌，以紅蘿蔔為主角發揮創意，打造出一道道顛覆想像的料理，現場吸引超過萬名粉絲與民眾熱情參與，氣氛沸騰、話題滿滿。隨著明（13）日最終回即將播出，本季冠軍主廚也將正式揭曉，讓觀眾引頸期盼。
活動除了邀集多位內容創作者與百位素人評審逐攤試吃、現場投票外，更力邀高質感幹話主廚「廚佛瑞德」與台法料理名家「阿辰師」擔任最終決選評審，品嚐由百位素人評審票選出的「前四強」料理。
評選過程中，兩位主廚先蒙上黑色眼罩，完美重現節目經典橋段，瞬間將《黑白大廚》的緊張氛圍搬到活動現場。不同於平時幽默形象，兩人認真試吃、細膩講評，專業度滿點。
談及評分標準，阿辰師直言，希望料理能在味蕾上帶來「強烈衝擊」；廚佛瑞德則分享，紅蘿蔔要煮得好吃，「時間與溫度」是關鍵，講評過程精彩有聲有色。最終脫穎而出的「最強塑膠湯匙」，由擁有豐富經驗的甜點師傅領軍來自高雄的「明宏拔絲地瓜」團隊，端出「紅蘿蔔麥芽三重奏」，巧妙將紅蘿蔔融入布丁與拔絲地瓜之中，兼具視覺美感與風味層次，成功擄獲評審與現場民眾的心。
本場活動由藝人陳漢典主持，他以一身黑白相間大衣帥氣登場，呼應節目主題。陳漢典分享：「其實『紅蘿蔔』是一個很搶戲的食材，很多人會怕它的味道，要怎麼把它融入菜裡又不搶戲，真的很有挑戰。」
▲ 圖 / Netflix提供
阿辰師也補充表示：「這個食材對廚師來說本來就是一大考驗，因為它通常都是配角，現在要讓它站上主角位置，非常不容易。」一旁的廚佛瑞德頻頻點頭認同，他這次除了擔任評審，還肩負現場還原節目中地預賽紅蘿蔔料理的任務，笑說：「我只看過那道料理大概10秒的片段，要完整還原真的很有挑戰。」
即將舉辦婚宴的新婚人夫陳漢典，也被問到婚禮宴客菜色是否已經敲定，他敬業地配合活動主題，應景笑說：「到時候一定要有紅蘿蔔料理。」談到最喜歡妻子Lulu黃路梓茵的哪一道拿手菜，陳漢典更是大方放閃，直誇愛妻廚藝了得：「我們很喜歡吃清粥小菜，我覺得煮東西最重要的是心，成果好不好其實很主觀，但我都覺得很好吃。」一番話讓一旁的廚佛瑞德忍不住笑虧「求生慾滿點」。活動最後，眾人也不忘替節目宣傳，邀請觀眾鎖定1月13日播出的《黑白大廚》最終回，一起見證最後冠軍的誕生。
中國美食綜藝涉抄襲「黑白大廚」 韓Netflix：從未授權
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》定檔1/24 挑戰他至今最驚險的一次
《黑白大廚》「學餐名家」來台掀熱潮 導演帥兒拍台灣全網被美哭：拍得太好了
