紅蘿蔔是平民人蔘！油炒、氣炸吸收率比生吃高12倍

《黑白大廚》節目「無限料理地獄」環節，大廚們每30分鐘須以紅蘿蔔為主角變化料理，引發觀眾熱議。營養功能醫學專家劉博仁指出，紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，生吃吸收率僅5%，但經油脂加熱可提升至60%以上。

劉博仁表示，紅蘿蔔最核心的價值在於其強大的植化素與維生素。（示意圖／Pixabay）

劉博仁表示，紅蘿蔔最核心的價值在於其強大的植化素與維生素。每100公克熟紅蘿蔔含有高達8000到10000微克的β-胡蘿蔔素，在體內會轉化為維生素A，是保護呼吸道、腸道黏膜健康的第一道防線。此外，紅蘿蔔中的葉黃素與茄紅素能幫助過濾藍光、維護視網膜健康，並降低體內發炎反應。

劉博仁特別強調，β-胡蘿蔔素是脂溶性營養素，生吃吸收率僅5%，但若經過油脂加熱，吸收率可翻倍提升至60%以上。他建議民眾透過正確的烹調方式，才能有效攝取紅蘿蔔的營養價值。

針對居家料理，劉博仁推薦四道簡單料理。第一道是金沙紅蘿蔔炒蛋，將紅蘿蔔刨細絲後用橄欖油中火炒至油色微橘，代表胡蘿蔔素已釋放，再倒入蛋液快速翻炒，油脂能完美釋放胡蘿蔔素，且蛋香能掩蓋紅蘿蔔的生味，小孩接受度極高。

第二道是紅蘿蔔玉米排骨湯，利用長時間熬煮破壞細胞壁，讓營養融入湯中。將紅蘿蔔、甜玉米與排骨一同下鍋熬煮，排骨本身的油脂能輔助脂溶性維生素吸收，這道湯品能潤肺並舒緩呼吸道不適。

第三道是氣炸紅蘿蔔薯條，可替代高熱量的炸薯條。將紅蘿蔔切成條狀，拌入少量酪梨油、鹽巴與黑胡椒，放入氣炸鍋180度烤約15分鐘，口感脆甜，油脂分布均勻，讓不愛吃蔬菜的人也能接受。

第四道是蜂蜜檸檬油醋紅蘿蔔絲，將紅蘿蔔刨絲後拌入初榨橄欖油、少量蜂蜜與鮮榨檸檬汁，最後撒上堅果碎增加健康油脂。劉博仁說明，只要加對油脂，涼拌料理也能確保β-胡蘿蔔素在涼拌狀態下依然能被身體有效利用。

