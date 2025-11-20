紅蘿蔔甜味不影響血糖！專家揭：升糖負荷僅3屬超低水平

最新發表於《Foods》期刊的回顧性研究顯示，紅蘿蔔雖然口感甜美，但對血糖的實際影響遠低於一般認知。研究分析了65種蔬菜的營養成分、升糖指數（GI）及升糖負荷（GL）後發現，紅蘿蔔雖有中等GI值，但其GL值極低，對血糖影響有限。

紅蘿蔔每100公克的升糖指數為47，屬中等水平，但升糖負荷僅為3，屬超低水平。（示意圖／Pixabay）

營養專家吳映蓉博士指出：「紅蘿蔔每100公克的升糖指數為47，屬中等水平，但升糖負荷僅為3，屬超低水平，對血糖的實際衝擊比想像中少很多。」她進一步解釋，紅蘿蔔每100公克含有9.08公克總碳水化合物及2.9公克膳食纖維，而膳食纖維正是血糖的「緩衝器」。

廣告 廣告

為了讓民眾更容易理解GI與GL的差別，吳博士以高速公路為例說明：「GI就像車速，紅蘿蔔的GI是47，速度不快不慢；而GL則代表整體塞車程度，雖然速度中等，但路上車子很少，所以整體『塞車』程度非常低，血糖也不會大幅上升。」

《Foods》期刊的研究直接指出，紅蘿蔔是典型的「GI中等但GL超低」的優質蔬菜。除了GL值低外，紅蘿蔔還富含類胡蘿蔔素、類黃酮以及多種維生素與礦物質，營養價值豐富。

雖然紅蘿蔔煮熟後GI值會上升，但仍不屬於高GI食物，加上GL值僅有3，幾乎不會導致血糖大幅波動。（圖／pxhere）

吳博士提醒，雖然紅蘿蔔煮熟後GI值會上升，但仍不屬於高GI食物，加上GL值僅有3，幾乎不會導致血糖大幅波動。她建議血糖族群可以適量食用紅蘿蔔，並將其列入健康飲食清單。

研究也指出，食材的GI/GL值會受烹調方式影響，一般而言，煮熟或打成泥的紅蘿蔔GI值較高。對於特別關注血糖的民眾，吳博士建議可選擇生食紅蘿蔔，如切條並加些橄欖油食用，效果會更理想。

延伸閱讀

日職/「肉體的援助」走入歷史！棒球規則爭議用詞刪除

疑司機打瞌睡釀禍！柬埔寨巴士凌晨墜橋 至少13人罹難

拜會韓國瑜進行黨務、時局交流 鄭麗文：與韓院長並肩作戰