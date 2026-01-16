紅蘿蔔生吃吸收率僅1成！中醫師：油炒後可提升至9成

紅蘿蔔幾乎天天出現在餐桌上，卻鮮少真正成為料理主角，對不少人而言更是「一上桌就被挑掉」的存在。信義馬光中醫診所林怡嫣醫師表示，從中醫觀點來看，飲食養生的核心並非「一定要吃某種食物」，而是講求體質、消化能力與個人接受度。

紅蘿蔔幾乎天天出現在餐桌上，卻鮮少真正成為料理主角，對不少人而言更是「一上桌就被挑掉」的存在。（示意圖／Pixabay）

林怡嫣醫師指出，若真的不喜歡紅蘿蔔的氣味或口感，並不需要勉強食用，想要養脾胃可選擇山藥等性質溫和、易消化的食材，若以潤眼明目為目的，也可透過枸杞等食材來替代。

針對紅蘿蔔的食用方式，林怡嫣醫師建議，如果要擷取紅蘿蔔的營養又不喜歡其味道，可以用煮湯的方式。利用雞肉或排骨300克、紅蘿蔔1條、玉米3根、水1800cc、生薑2片來製作冬日溫脾養氣湯，利用玉米的甜與肉類的油脂，掩蓋紅蘿蔔的生味並提升吸收效率。

紅白蘿蔔在中國北方的冬季餐桌上向來是常客，民間更流傳著「十月蘿蔔賽人參」的俗諺。白蘿蔔早在周代便已出現，而紅蘿蔔根據《紹興本草》，推測是在宋代經胡人傳入中土。從現代生物學分類來看，紅蘿蔔屬於繖形科、胡蘿蔔屬，白蘿蔔則歸類於十字花科、蘿蔔屬，兩者其實毫無血緣關係。

紅蘿蔔屬於繖形科、胡蘿蔔屬，白蘿蔔則歸類於十字花科、蘿蔔屬，兩者其實毫無血緣關係。（示意圖／Pixabay）

在《本草綱目》中，李時珍把紅蘿蔔的性味歸為「甘、辛，微溫，無毒」，功效為「下氣補中，利胸膈腸胃，安五臟，令人健食，有益無損」，主要以補中焦、調脾胃為主。

林怡嫣強調，很多人吃紅蘿蔔其實都吃錯方式了。從中醫角度來看，生食偏寒、較難消化，煮熟後反而更能健脾補中。從營養學來說，紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若生吃吸收率只有約一成，但經過油脂烹調後吸收率可提升到九成以上，因此建議以油炒或與肉類同燉。

至於常被問到的「紅白蘿蔔能不能一起煮」，林怡嫣表示，只要煮熟紅蘿蔔中的分解酶就會被破壞，加上紅蘿蔔性質偏補、白蘿蔔偏清涼，搭配反而能取得平衡，一般家常湯品如紅白蘿蔔排骨湯安心同煮即可。

