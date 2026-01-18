紅蘿蔔登上料理舞台主角，《黑白大廚2》掀起飲食選擇新思考

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

Netflix實境料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季話題持續延燒，隨著「無限地獄料理賽」登場，本季象徵性「地獄食材」正式揭曉為紅蘿蔔。

1月10日，節目概念活動「紅蘿蔔地獄」更現身台北101，吸引大批民眾朝聖，讓這項再日常不過的蔬菜，罕見站上話題與料理舞台的中心。

紅蘿蔔長年是餐桌上的熟面孔，卻多半只是配角，甚至對不少人來說，是「一上桌就被挑掉」的存在；若發生在孩子身上，還常被貼上「挑食」標籤。節目以紅蘿蔔為主題，意外映照出現代人對飲食選擇的矛盾心態。

廣告 廣告

中醫觀點：養生不必強迫吃不愛的食物

中醫師林怡嫣指出，從中醫角度來看，飲食養生的重點不在於「一定要吃某種食物」，而是是否符合個人體質、消化能力與接受度。若真的不喜歡紅蘿蔔的氣味或口感，其實不需要勉強食用。

林怡嫣表示，想健脾胃，可選擇性質溫和、較易消化的山藥；若希望潤眼明目，也能以枸杞作為替代。關鍵在於「對症、對體質」，而非迷信單一食材的功效。

煮湯入菜，降低生味、提升吸收率

紅蘿蔔在家常料理中用途廣泛，無論炒菜、煲湯、燉肉、咖哩或甜點皆十分常見。其鮮明色澤與營養價值，使其成為餐盤中稱職的配角，但也因氣味與口感鮮明，讓部分人敬而遠之。

林怡嫣建議，若想攝取紅蘿蔔營養卻不喜歡其味道，可透過煮湯方式，搭配肉類與玉米的甜味與油脂，降低生味、提升吸收效率。從營養學角度來看，紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素屬脂溶性，經油脂烹調後吸收率可大幅提升。

紅白蘿蔔其實不是一家人

在華人飲食文化中，紅、白蘿蔔經常同桌出現，民間也流傳「十月蘿蔔賽人參」的說法，但這句俗諺多半指的是白蘿蔔。白蘿蔔早在周代即有記載，而紅蘿蔔則推測於宋代由西域傳入，因外形相似而沿用「蘿蔔」之名。

值得注意的是，從現代植物學分類來看，紅白蘿蔔其實並無親緣關係。紅蘿蔔屬於繖形科，與芹菜、香菜較為接近；白蘿蔔則屬十字花科。這也解釋了為何部分人會覺得紅蘿蔔帶有類似芹菜的辛香氣味。

吃或不吃，都是選擇

林怡嫣提醒，紅蘿蔔生食偏寒、較難消化，煮熟後反而更能健脾補中；至於「紅白蘿蔔能不能一起煮」，只要充分加熱，紅蘿蔔中的分解酶便會被破壞，家常同煮無須過度擔心。

在現代食材選擇多元的環境下，沒有哪一種食物是「非吃不可」。醫師強調，飲食養生重在適合與願意，而非勉強自己。正如《黑白大廚：料理階級大戰》中，主廚們以創意翻轉紅蘿蔔印象，或許也提醒大眾——面對不喜歡的事物，換個方式、換個角度，往往就能開啟新的可能。

（記者李政純，圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·白蘿蔔有小裂縫還能吃嗎？專家教「3大挑選原則」新鮮又飽水 這樣保存才正確

·胡蘿蔔生味太重不敢吃？專家授「3動作」去味 這樣保存法最長可放4個月