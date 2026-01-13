紅蘿蔔竟能防乳癌、肺癌！醫揭「搭配油脂」吸收率暴增6.5倍

紅蘿蔔富含可轉化為維生素A的β-胡蘿蔔素，能有效降低多種癌症風險。功能醫學醫師劉博仁指出，研究更發現，烹調時若能搭配油脂，營養吸收率可提升至6.5倍以上。

分析了30篇meta與26個健康結果後發現，經常攝取紅蘿蔔與β-胡蘿蔔素，有助於降低乳癌、肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌等多種癌症風險。 （示意圖／Pixabay）

劉博仁表示，β-胡蘿蔔素是紅蘿蔔中的橘紅色素，在人體內可轉換為維生素A，對視力保護、免疫調節與皮膚黏膜修復都扮演重要角色。此外，紅蘿蔔還含有豐富的膳食纖維、鉀離子、維生素C、K1及B群，以及lutein、α-carotene等植化素。

根據2023年發表於《Journal of the Science of Food and Agriculture》的大型綜合性傘式回顧研究，分析了30篇meta與26個健康結果後發現，經常攝取紅蘿蔔與β-胡蘿蔔素，有助於降低乳癌、肺癌、胃癌、食道癌、前列腺癌等多種癌症風險。

該研究顯示，β-胡蘿蔔素濃度越高，疾病風險越低。除了癌症預防外，紅蘿蔔還能降低骨折、白內障、阿茲海默症的風險，甚至全因死亡率也有下降趨勢。研究特別指出，含油烹調能提升β-胡蘿蔔素吸收率達6.5倍以上。

烹調紅蘿蔔時若能搭配油脂，營養吸收率可提升至6.5倍以上。 （示意圖／Pixabay）

劉博仁推薦三道簡單健康的紅蘿蔔料理。清燙紅蘿蔔佐檸檬油醋口感清爽，搭配橄欖油與檸檬汁有助於抗氧化成分的吸收;紅蘿蔔炒芹菜木耳高纖、低油、脆口，特別適合血壓高、便祕與代謝困擾者食用;紅蘿蔔洋蔥蔬菜湯則溫潤養胃又排毒，適合便祕或轉季時保健飲用。

劉博仁強調，紅蘿蔔不只是孩子的眼睛守護者，也是成人抗氧化、抗癌與調整免疫力的好幫手。他建議每週可嘗試2至3次不同烹調方式，並搭配油脂一起食用，效果會更佳。

