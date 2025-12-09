紅蘿蔔1吃法大錯特錯 廚師傻眼：營養全沒了

紅蘿蔔有豐富的抗氧化成分，能夠提升免疫功能、預防心臟疾病，但不少人料理前會把外皮削掉，有日本廚師指出，紅蘿蔔其實沒有真正的外皮，較粗糙的部分是一種被稱為「內鞘細胞」的膜，而這層膜的營養成分比紅蘿蔔中心要高好幾倍，把這層膜削掉等於把營養全部丟掉，是最要不得的行為。

《Yahoo JAPAN》專欄報導，廚師Papuchan表示，在社群軟體詢問後發現，有近90％的粉絲料理紅蘿蔔前，會先將紅蘿蔔的外皮削掉，但其實是超級NG的行為，因為紅蘿蔔最營養的地方，恰巧就是這層薄薄的皮。

Papuchan指出，紅蘿蔔其實沒有真正的「外皮」，現在普遍被當成皮的東西，是一種叫做「內鞘細胞」的膜，這層薄膜含有的紅蘿蔔素，是紅蘿蔔中心部位的2.5倍，多酚更達到4倍，這些營養素能夠強化心血管、提升人體免疫功能，同時還能強化視力，因此這層膜反而是紅蘿蔔最營養的部位。

Papuchan說，民眾若選擇生吃或簡單清炒，可能會因為口感問題而削掉這層外皮，但若拿來煮咖哩、燉菜或是湯類等，需要長時間燉煮的料理，這時粗糙的口感就不會這麼明顯，建議以後不要再把外皮削掉，而是確實清洗後直接料理，才能攝取更多營養，讓身體更健康。

