「紅蜜紅豆費南雪」亮相 大寮紅豆花田季甜蜜開場

農業局局長姚志旺、大寮區長 鍾炳光、大寮區農會理事長黃景福、前總幹事蔡景逢等扮裝聯袂做推廣「紅蜜紅豆費南雪」。(主辦單位提供)

「紅蜜紅豆費南雪」法式甜點特寫。(主辦單位提供)

高雄市大寮區以盛產優質紅豆聞名，今年以創新甜點率先暖身。高雄市政府農業局牽線大寮區公所、區農會與百年漢餅品牌舊振南餅店合作，十一月三十日在文化館推出以大寮產銷履歷紅豆研製而成的全新法式甜點「紅蜜紅豆費南雪」，為紅豆季揭開甜蜜序幕，現場香氣四溢，展現在地農產跨界轉化為精品甜點的創新能量。

每年歲末登場的「大寮紅豆花田季」是地方農業年度盛事。這次聯名由農業局積極媒合，整合地方農業與企業研發端的資源，成功打造「在地農產×品牌企業」的示範案例。

大寮紅豆因有細緻香氣與綿密口感深受市場青睞，而產銷履歷制度更讓消費者吃得安心。藉由異業合作，紅豆不再只停留於傳統點心，而是以嶄新姿態進軍法式甜點領域，凸顯高雄農業在加工技術、品牌轉型上的成果，也讓紅豆的市場價值再度提升。

舊振南餅店長期以漢餅工藝聞名，研發團隊以「紅豆」為核心主題，嚴選品質優良的大寮紅豆製作成紅蜜餡料，並以焦化奶油與杏仁粉增添甜點香氣，最終呈現口感細緻、層次豐富的「紅蜜紅豆費南雪」。從外型到風味都展現傳統與創新的完美結合，是紅豆與漢餅技藝跨界交織出的全新火花。

新品發表會現場，由舊振南研發團隊親自分享創作理念，並邀請貴賓搶先品嚐，透過互動交流展現大寮紅豆多元應用的可能性。這款費南雪甜而不膩、香氣飽滿，讓人對大寮紅豆有了嶄新的想像。

現場也由市政府農業局局長姚志旺、高雄市大寮區長鍾炳光、大寮區農會理事長黃景福、前總幹事蔡景逢等扮裝聯袂做推廣，引人注目。農業局也指出，未來將待產品後段製程更加完備後，視市場反應推動正式販售，期望為大寮紅豆開創更多加工產品與通路。

大寮區區長鍾炳光表示，將紅豆轉化為精品級甜點，是地方農產加值最佳示例，「紅蜜紅豆費南雪」作為紅豆花田季的前導亮點，象徵大寮紅豆從產地走向創意美食新篇章。他強調，今年活動主題「紅豆有甜・大寮有你」寓意甜蜜共好，盼吸引全國民眾走進大寮，感受紅豆的魅力與農村的活力。

正式活動將於十二月十三日至十四日在大寮捷運站一號出口前廣場登場，預計規劃精彩舞台表演、在地小農市集、親子樂園、DIY體驗、景觀花田、紅豆小學堂等內容，豐富程度超越往年。除了展售產地直送的優質紅豆與各式創意加工品，現場更安排紅豆花田打卡點，讓遊客可在金黃與翠綠交織的景觀中拍照留念，成為冬季高雄必訪亮點。