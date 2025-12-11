紅螞蟻磁磚大器質感「星曜石」絕美深邃紋理

▲「星曜石」系列採用高端全釉拋，讓磁磚呈現更接近天然石材的深邃紋路，在光線折射下展現明亮通透的視覺效果。(圖文提供/紅螞蟻磁磚)

台灣在地建材品牌紅螞蟻磁磚宣布推出全新全釉拋系列——「星曜石」，以璀璨視覺與永續理念為核心，正式將高端石材質感帶入更環保、更耐用的生活場景。新品兼具高規格外觀、耐久性與健康安全特色，不僅是居家空間的質感升級，更實踐新世代居住者重視的低碳與永續價值。

永續概念落實美學日常 以陶瓷減少環境負擔

在居家建材領域中，陶瓷磁磚向來以天然無機材料組成，如黏土、高嶺土等，相較於其他高排碳建材，其生產過程對環境影響更低。同時，近年數位噴墨技術的進化，使磁磚能完美呈現天然大理石或稀有石材的紋理，成為取代實體石材、減少森林開採與石材運輸能耗的重要趨勢。

紅螞蟻磁磚此次推出的全新「星曜石」系列，正是以永續精神出發，強調從建材源頭到實際使用的多重環保優勢。產品採用耐久性結構，擁有長期耐用的特質，降低重複更換建材的資源浪費。此外，磁磚本身具備防火、防潮、不釋放有害物質等特性，成為兼具健康與安全的理想選擇。

▲紅螞蟻磁磚新品以璀璨視覺與永續理念為核心，將高端石材質感帶入更環保、更耐用的生活場景。(圖文提供/紅螞蟻磁磚)

全釉拋技術再升級 還原石材紋理的極致細膩

「星曜石」系列採用高端全釉拋（Full Polished Glazed Tile）工藝，以石英磚作為坯底，透過高解析度的數位噴墨技術在表面印製天然石材紋理，再進行釉面拋光。此工法能讓磁磚呈現更接近天然石材的深邃紋路、色彩層次，同時在光線折射下展現明亮通透的視覺效果。

美感如同藝術品之外，新品更具有以下特色：高光澤度：為空間帶來大面積放大效果，營造明亮氛圍。紋理清晰細膩：高解析噴墨讓每片磁磚如同藝術品般精緻。耐髒、不易沾污：釉層保護紋路，維護清潔更輕鬆。適用多元場域：居家客廳、玄關、廚房壁面及飯店、接待大廳等公共空間皆能展現大器視覺。

▲愛家形象深植人心的藝人柯有倫擔任推薦代言，象徵品牌對安全、品質與永續的堅持。(圖文提供/紅螞蟻磁磚)

愛家藝人柯有倫 2026 全「心」推薦

紅螞蟻磁磚此次新品，由愛家形象深植人心的藝人柯有倫擔任推薦代言，象徵品牌對安全、品質與永續的堅持。柯有倫表示，希望陪伴更多家庭打造兼具質感與環保的生活空間，而紅螞蟻磁磚正體現這樣的理念—提供安全可靠且能長期使用的建材選擇。

以永續為起點 讓好建材陪伴一個家的成長，在氣候變遷與居住安全逐漸被重視的今日，建材不再只是建築的一部分，更是生活方式的一種選擇。紅螞蟻磁磚表示，持續投入在地製造與工藝創新，推出更多符合環保趨勢與國際美學的產品，陪伴每個家庭構築值得長久依靠的家園。(圖文提供/紅螞蟻磁磚)



本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA